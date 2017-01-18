18.01.2017



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Все виды транспорта Беларуси в 2016 году перевезли 430,4 млн т грузов, что на 3,7% меньше, чем за прошлый год, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. Грузооборот транспорта составил 125,3 млрд тонно-километров, или 99,5% к уровню 2015 года. Пассажирооборот транспорта составил 23 млрд 614,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%. Услугами транспорта в 2016 году воспользовались 1 млрд 951,2 млн пассажиров, или 93,7%.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/gruzoperevozki-transportnyh-predprijatij-belarusi-v-2016-godu-sokratilis-na-37-228692-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна



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При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Читать полностью:

При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Все виды транспорта Беларуси в 2016 году перевезли 430,4 млн т грузов, что на 3,7% меньше, чем за прошлый год, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. Грузооборот транспорта составил 125,3 млрд тонно-километров, или 99,5% к уровню 2015 года. Пассажирооборот транспорта составил 23 млрд 614,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%. Услугами транспорта в 2016 году воспользовались 1 млрд 951,2 млн пассажиров, или 93,7%.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/gruzoperevozki-transportnyh-predprijatij-belarusi-v-2016-godu-sokratilis-na-37-228692-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна Все виды транспорта Беларуси в 2016 году перевезли 430,4 млн т грузов, что на 3,7% меньше, чем за прошлый год, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете. Грузооборот транспорта составил 125,3 млрд тонно-километров, или 99,5% к уровню 2015 года. Пассажирооборот транспорта составил 23 млрд 614,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%. Услугами транспорта в 2016 году воспользовались 1 млрд 951,2 млн пассажиров, или 93,7%.-0-Читать полностью: http://www.belta.by/economics/view/gruzoperevozki-transportnyh-predprijatij-belarusi-v-2016-godu-sokratilis-na-37-228692-2017/ При любом использовании материалов активная гиперссылка на belta.by обязательна

Все виды транспорта Беларуси в 2016 году перевезли 430,4 млн т грузов, что на 3,7% меньше, чем за предыдущий год.По данным Национального статистического комитета, грузооборот транспорта составил 125,3 млрд тонно-километров, или 99,5% к уровню 2015 года.Пассажирооборот транспорта составил 23 млрд 614,7 млн пассажиро-километров, или 96,4%.Услугами транспорта в 2016 году воспользовались 1 млрд 951,2 млн пассажиров, или 93,7%.