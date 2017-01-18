Двигатели ММЗ сертифицированы на соответствие техрегламентам ТС

18.01.2017

ОАО «Минский моторный завод» - управляющая компания одноименного холдинга» в конце декабря 2016 года завершило сертификацию автомобильных и тракторных двигателей на соответствие техническим регламентам Таможенного союза. Об говорится в сообщении компании.



Прошли сертификацию автомобильные двигатели разных модификаций Д-245 (уровней Евро-1, Евро-2, Евро-3, Евро-4 и Евро-5), Д-260 (уровней Евро-1, Евро-2 и Евро-3), а также MMZ-WP12-430Е4.



Сертифицированы также тракторные двигатели модификаций Д-243, Д-245, Д-260, Д-262 уровней Stage 2, 3А, 3В и 4, а также MMZ-3LD. Сертификационные испытания проводились с учетом различных вариантов комплектации моторов.



Кроме того, завершен процесс сертификации комплектующих изделий производства ММЗ к автомобильным двигателям, поставляемые в качестве запчастей.



На двигатели и запчасти выданы сертификаты соответствия сроком действия пять лет.

