В Минске увеличилось количество платных парковок
18.01.2017
В Минске появились три новые зоны платной парковки. Предусмотрено взимание платы за парковку транспортных средств в районе местного проезда к гостинице "Планета" (40 машино-мест напротив здания на пр-те Победителей, 23), ул. Мельникайте (30 машино-мест около дома №21 на пр-те Победителей); ул. Немиги, 40 (60 машино-мест).
В районе пр-та Независимости - бул. Мулявина - ул. Золотая Горка оборудовано 245 машино-мест. По данным сайта городской системы платных парковок, платными стали обе стороны проезда от пр-та Независимости до ул. Золотая Горка и от ул. Золотая Горка до пр-та Независимости, проезд между ул. Гикало, 4, и бул. Мулявина, 5, участок ул. Золотая Горка между ул. Гикало и бул. Мулявина. Пока парковки эксплуатируются в тестовом режиме, а с 17 февраля, как ожидается, перейдут на штатный режим работы.
Как сообщалось, в столице разработан план развития платных парковок, состоящий из нескольких этапов. Первый этап уже почти реализован, он предусматривал создание около 2 тыс. парковочных мест в центральной части города (в районе улиц Городской Вал, Немиги, Бобруйской, Кирова, Ленина, Свердлова, экспериментальная зона на ул. Толбухина в районе завода "Луч" и др.).
В 2017 году количество платных парковочных мест планируется увеличить до 8 тысяч. В основном они будут размещаться на улично-дорожной сети. Плата за парковку служит экономическим инструментом упорядочения управления транспортным потоком и позволяет снизить транспортную и экологическую нагрузку на центральную часть города, стимулировать оборот наиболее дефицитных парковочных мест, увеличить доходную часть бюджета.
БЕЛТА
В районе пр-та Независимости - бул. Мулявина - ул. Золотая Горка оборудовано 245 машино-мест. По данным сайта городской системы платных парковок, платными стали обе стороны проезда от пр-та Независимости до ул. Золотая Горка и от ул. Золотая Горка до пр-та Независимости, проезд между ул. Гикало, 4, и бул. Мулявина, 5, участок ул. Золотая Горка между ул. Гикало и бул. Мулявина. Пока парковки эксплуатируются в тестовом режиме, а с 17 февраля, как ожидается, перейдут на штатный режим работы.
Как сообщалось, в столице разработан план развития платных парковок, состоящий из нескольких этапов. Первый этап уже почти реализован, он предусматривал создание около 2 тыс. парковочных мест в центральной части города (в районе улиц Городской Вал, Немиги, Бобруйской, Кирова, Ленина, Свердлова, экспериментальная зона на ул. Толбухина в районе завода "Луч" и др.).
В 2017 году количество платных парковочных мест планируется увеличить до 8 тысяч. В основном они будут размещаться на улично-дорожной сети. Плата за парковку служит экономическим инструментом упорядочения управления транспортным потоком и позволяет снизить транспортную и экологическую нагрузку на центральную часть города, стимулировать оборот наиболее дефицитных парковочных мест, увеличить доходную часть бюджета.
БЕЛТА
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