17.01.2017

Белорусский автомобильный завод до конца 2017 года поставит в Египет пять самосвалов грузоподъемностью 45 т. Об этом сегодня сообщил журналистам заместитель генерального директора по маркетинговой и экспортной политике - директор маркетинг-центра предприятия Константин Рыльцов во время белорусско-египетского делового форума."Переговоры были тяжелые, но на форуме удалось все-таки достигнуть соглашения и подписать контракт на поставку для египетского рынка пяти машин грузоподъемностью 45 т на общую сумму более $1 млн", - рассказал Константин Рыльцов.По его словам, данная поставка будет осуществлена до конца года. "Прорабатывается подписание еще нескольких соглашений. Думаю, что этот вопрос должен решиться в течение двух-трех месяцев", - считает заместитель генерального директора.Константин Рыльцов отметил, что египетский рынок очень перспективный и предприятие сейчас активно работает в этом направлении. "Африке, помимо Египта, мы сейчас уделяем повышенное внимание", - добавил он.