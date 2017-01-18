16.01.2017

Египетский бизнесмен Ахмед Абодух намерен открыть пять шоу-румов техники Минского автомобильного завода и со временем принять участие в открытии производства данной техники в стране. По словам дистрибьютора, долгие годы технику МАЗ в Египет поставляли для нужд военных, однако со временем ею стали интересоваться самые разные предприятия."Год назад мы начали общаться с руководством Минского автомобильного завода и представительством компании в Египте, чтобы организовать поставки техники в страну для коммерческих целей. В апреле прошлого года официально стали дистрибьюторами техники МАЗ. Планируем, что к июню 2017 года откроем пять шоу-румов, которые закроют потребности всего Египта", - рассказал Ахмед Абодух.По его словам, первые экземпляры белорусской техники уже скоро отправятся своим владельцам - крупным египетским и иностранным предприятиям. "Мы подписали много договоров с несколькими компаниями. Они уже получают первые партии. Одна из компаний - крупный цементный завод, - отметил бизнесмен. - До марта у нас уже заключены договоры с различными компаниями на поставку техники МАЗ".Ахмед Абодух добавил, что стороны обсуждают открытие совместного производства грузовиков МАЗ в Египте. Это позволило бы предприятию выйти со своей продукцией и в другие страны региона. "Если все будет хорошо, до конца года в Египте появится сборочное производство МАЗ", - заключил он.