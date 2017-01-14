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«Дакар-2017»: Василевский попал в топ-6, установив новый рекорд для Беларуси!

14.01.2017
Нынешний «Дакар» стал самым успешным в истории выступлений белорусов на этом ралли. Хотя у Александра Василевского на предпоследнем этапе было лишь 10-е время, в общем зачете он поднялся еще на одно место и стал шестым.  Заключительная скоротечная гонка с финишем в Буэнос-Айресе несильно повлияла на финальный расклад, и экипаж нашего самого опытного пилота остался в топ-6. Прежнее лучшее достижение белорусов на «Дакаре» также принадлежало Василевскому, который в 2015 году стал десятым. Теперь планка поднята сразу на четыре позиции. Поздравляем «мазовцев» с этим успехом!

13-м общем зачете остался экипаж Сергея Вязовича. Последняя гонка принесла ему небольшую компенсацию за неудачи, которые преследовали его на некоторых предыдущих этапах, - в столицу Аргентины он въехал третьим.

Дебютант «Дакара» Алексей Вишневский стал 21-м. Но этот результат мог быть и повыше, если бы его экипаж не помогал на некоторых этапах своим товарищам.

Дакар-2017

Этап 11. Сан-Хуан - Рио-Куарто. 13 января

Грузовики

1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47

2. Федерико Вильягра / Адриан Якопини / Риккардо Торласки (Аргентина, «ИВЕКО») +0:00.52

3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:09.53

...

10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:28.49

...

16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +1:26.25

...

18. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +1:31.57


Этап 12.  Рио-Куарто - Буэнос-Айрес. 14 января

1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47

2. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:00.33.

3. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +0:00.44

...

9. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:02.37

...

16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +0:04.56


Общий зачет

1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 27:58.24

2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:18.58

3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:41.19

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6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +2.34.57

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13. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +5:10.21

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21. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +11:49.31

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