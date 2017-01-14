«Дакар-2017»: Василевский попал в топ-6, установив новый рекорд для Беларуси!
14.01.2017
Нынешний «Дакар» стал самым успешным в истории выступлений белорусов на этом ралли. Хотя у Александра Василевского на предпоследнем этапе было лишь 10-е время, в общем зачете он поднялся еще на одно место и стал шестым. Заключительная скоротечная гонка с финишем в Буэнос-Айресе несильно повлияла на финальный расклад, и экипаж нашего самого опытного пилота остался в топ-6. Прежнее лучшее достижение белорусов на «Дакаре» также принадлежало Василевскому, который в 2015 году стал десятым. Теперь планка поднята сразу на четыре позиции. Поздравляем «мазовцев» с этим успехом!
13-м общем зачете остался экипаж Сергея Вязовича. Последняя гонка принесла ему небольшую компенсацию за неудачи, которые преследовали его на некоторых предыдущих этапах, - в столицу Аргентины он въехал третьим.
Дебютант «Дакара» Алексей Вишневский стал 21-м. Но этот результат мог быть и повыше, если бы его экипаж не помогал на некоторых этапах своим товарищам.
Дакар-2017
Этап 11. Сан-Хуан - Рио-Куарто. 13 января
Грузовики
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47
2. Федерико Вильягра / Адриан Якопини / Риккардо Торласки (Аргентина, «ИВЕКО») +0:00.52
3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:09.53
...
10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:28.49
...
16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +1:26.25
...
18. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +1:31.57
Этап 12. Рио-Куарто - Буэнос-Айрес. 14 января
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47
2. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:00.33.
3. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +0:00.44
...
9. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:02.37
...
16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +0:04.56
Общий зачет
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 27:58.24
2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:18.58
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:41.19
...
6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +2.34.57
...
13. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +5:10.21
...
21. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +11:49.31
13-м общем зачете остался экипаж Сергея Вязовича. Последняя гонка принесла ему небольшую компенсацию за неудачи, которые преследовали его на некоторых предыдущих этапах, - в столицу Аргентины он въехал третьим.
Дебютант «Дакара» Алексей Вишневский стал 21-м. Но этот результат мог быть и повыше, если бы его экипаж не помогал на некоторых этапах своим товарищам.
Дакар-2017
Этап 11. Сан-Хуан - Рио-Куарто. 13 января
Грузовики
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47
2. Федерико Вильягра / Адриан Якопини / Риккардо Торласки (Аргентина, «ИВЕКО») +0:00.52
3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:09.53
...
10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:28.49
...
16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +1:26.25
...
18. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +1:31.57
Этап 12. Рио-Куарто - Буэнос-Айрес. 14 января
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47
2. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:00.33.
3. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +0:00.44
...
9. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:02.37
...
16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +0:04.56
Общий зачет
1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 27:58.24
2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:18.58
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:41.19
...
6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +2.34.57
...
13. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +5:10.21
...
21. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +11:49.31
Последние новости рубрики
-
14.01.2017«Дакар-2017»: Василевский попал в топ-6, установив новый рекорд для Беларуси!
-
13.01.2017В России рынок автомобилей сократился на 11%
-
13.01.2017Эффектный момент ралли «Дакар-2017» с участием белорусского экипажа (ВИДЕО)
-
13.01.2017«Белтехосмотру» нужны инвестиции для расширения сети диагностических станций
-
13.01.2017Беларусь хочет ремонтировать и обслуживать самолеты авиакомпании S7
-
13.01.2017«Минсктранс» скорректировал пригородные маршруты в связи с переносом рабочих дней
-
13.01.2017«Дакар-2017», 10-й этап: два белорусских экипажа вошли в топ-6
-
12.01.2017В Голландии все поезда начали работать исключительно от энергии ветра
-
12.01.2017Девятый этап «Дакар-2017» отменён
-
12.01.2017Как делают дороги в Австралии (ВИДЕО)
-
11.01.2017«Дакар-2017»: Василевский поднялся на 7-е место
-
10.01.201745 самосвалов БелАЗ будут проданы компании «Кузбассразрезуголь»
-
10.01.20177-й этап «Дакара»: в усеченном формате
-
09.01.2017В «Великом камне» могут наладить сборку дизельных двигателей
-
09.01.2017Морозы ремонту дорог теперь не помеха
Январь 2017 | Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Автотехника и спецтехникаАвтобусы и микроавтобусы; Грузовая; Легковая...
Запчасти, аксессуарыАвтомагазины; Запчасти к автобусам и микроавтобусам; Запчасти к грузовым а/м...
ГСМ и технические жидкостиАнтикоры; Масла; Моющие жидкости...
Оборудование и материалыГаражное оборудование; Инструмент; Кондиционеры, отопительное оборудование...
УслугиАвтосервис; Автосигнализация и акустика; Грузоподъемные услуги...
ПрочееКанаты, тросы, цепи, шпагаты; Компрессоры; Резинотехнические изделия...
Статьи
• Архив. "Электрическая" Автомеханика-2012