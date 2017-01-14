«Дакар-2017»: Василевский попал в топ-6, установив новый рекорд для Беларуси!

14.01.2017

Нынешний «Дакар» стал самым успешным в истории выступлений белорусов на этом ралли. Хотя у Александра Василевского на предпоследнем этапе было лишь 10-е время, в общем зачете он поднялся еще на одно место и стал шестым. Заключительная скоротечная гонка с финишем в Буэнос-Айресе несильно повлияла на финальный расклад, и экипаж нашего самого опытного пилота остался в топ-6. Прежнее лучшее достижение белорусов на «Дакаре» также принадлежало Василевскому, который в 2015 году стал десятым. Теперь планка поднята сразу на четыре позиции. Поздравляем «мазовцев» с этим успехом!



13-м общем зачете остался экипаж Сергея Вязовича. Последняя гонка принесла ему небольшую компенсацию за неудачи, которые преследовали его на некоторых предыдущих этапах, - в столицу Аргентины он въехал третьим.



Дебютант «Дакара» Алексей Вишневский стал 21-м. Но этот результат мог быть и повыше, если бы его экипаж не помогал на некоторых этапах своим товарищам.



Дакар-2017



Этап 11. Сан-Хуан - Рио-Куарто. 13 января



Грузовики



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47



2. Федерико Вильягра / Адриан Якопини / Риккардо Торласки (Аргентина, «ИВЕКО») +0:00.52



3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:09.53



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10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:28.49



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16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +1:26.25



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18. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +1:31.57





Этап 12. Рио-Куарто - Буэнос-Айрес. 14 января



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 3:56.47



2. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:00.33.



3. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +0:00.44



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9. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0:02.37



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16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +0:04.56





Общий зачет



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 27:58.24



2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:18.58



3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:41.19



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6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +2.34.57



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13. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +5:10.21



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21. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +11:49.31



