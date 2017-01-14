В России рынок автомобилей сократился на 11%

13.01.2017

По данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) в 2016 году в России было реализовано 1 425 000 автомобилей. По сравнению с 2015 годом спрос упал на 11%. Лидерство на российском рынке сохраняет АвтоВАЗ, реализовавший в 2016 году 266 296 машин, всего на 1% меньше по сравнению с показателем годичной давности. Второе место по объему продаж заняла KIA – реализация 149 567 автомобилей (-8,5%) обеспечила корейской марке лидерство на рынке иномарок.



Прогноз АЕБ на 2017 год составляет 1,48 миллиона автомобилей, что на 4% больше, чем в прошлом году, но это с учетом сохранения господдержки и роста цен на нефть. В начале прошлого года АЕБ прогнозировала падение рынка на 5%. В этом году свою лепту в динамику спроса на новые автомобили в России может внести и обязательное оснащение с 1 января всех новых машин системой экстренного вызова ЭРА-ГЛОНАСС, из-за чего некоторые производители (среди них, например, Audi) свернут продажи моделей, на которые установка системы окажется неоправданной в плане затрат на сертификацию.