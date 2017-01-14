Эффектный момент ралли «Дакар-2017» с участием белорусского экипажа (ВИДЕО)

13.01.2017

Автомобиль МАЗ под управлением Сергея Вязовича совершил эффектный прыжок во время прохождения скоростного участка девятого этапа ралли-рейда "Дакар-2017". Красивый момент уже набрал большое количество просмотров в интернете и одобрений пользователей социальных сетей. Например, на "Фейсбуке" количество просмотров уже превысило 400 тыс. и более 20 тыс. человек отметили видео как понравившееся.





