13.01.2017

УП "Белтехосмотр" ищет потенциальных инвесторов для участия в создании стационарных диагностических станций техосмотра всех типов транспортных средств. Такая информация появилась на сайте УП "Белтехосмотр". Кроме того, при диагностической станции возможно размещение дополнительных услуг, таких как СТО, мойка, магазин и других.В последние годы система гостехосмотра в нашей стране неплохо развивается. По состоянию на 1 января 2017 года в Беларуси функционирует развитая сеть, состоящая из 225 диагностических станций, включающих 254 диагностические линии.Однако часть районов республики до настоящего времени не имеет стационарных диагностических станций. К примеру, в Витебской области - это Городокский, Лиозненский, Россонский, Ушачский и Шумилинский районы.В Гомельской области - Брагинский, Ельский, Кормянский, Лоевский, Петриковский и Чечерский районы.В Минской области - Крупский, Стародорожский и Червенский районы.А в Могилевской области - Дрибинский, Краснопольский, Круглянский и Хотимский районы.