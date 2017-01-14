Беларусь хочет ремонтировать и обслуживать самолеты авиакомпании S7
13.01.2017
Беларусь заинтересована в сотрудничестве с российской авиакомпанией S7 в области ремонта и техобслуживания самолетов. Об этом 12 января заявил заместитель премьер-министра Анатолий Калинин на встрече с делегацией ЗАО "Группа компаний "S7" во главе с ее учредителем Наталией Филевой.
Вице-премьер отметил выгодное географическое положение Беларуси, обратив внимание на то, что воздушное пространство страны ежедневно пересекают более 600 воздушных судов. Среди преимуществ Беларуси также квалифицированная рабочая сила, опыт в области ремонта и техобслуживания воздушных судов. Значительный объем инвестиций вкладывается в стране в инфраструктурные проекты, в том числе в сфере авиационного транспорта. "В частности, за последние 2,5 года мы вложили около $300 млн в развитие таких проектов - реконструкцию Национального аэропорта Минск, приобретение новых воздушных судов. Строим взлетно-посадочную полосу, фактически новый авиаремонтный завод, центр управления полетами. Таким образом создается крупный хабовый центр", - приводит БЕЛТА слова Калинина.
По его словам, у авиаремонтного завода есть заказы на несколько лет вперед. "Завод загружен на полную мощность - заказы есть и на 2017-й, и на 2018 год", - подчеркнул он. Вице-премьер также проинформировал о других объектах, создаваемых на территории Национального аэропорта Минск, в том числе с привлечением китайских инвестиций. Он отметил, что "площадка аэропорта позволяет нарастить мощности как минимум на 10-20 лет".
Анатолий Калинин предложил авиакомпании S7 рассмотреть возможные направления взаимовыгодного партнерства. "Мы ищем партнеров, стремимся к тому, чтобы у нас была взаимовыгодная кооперация, точки взаимного интереса. Хотели бы услышать ваши предложения", - сказал он.
В свою очередь Наталия Филева заявила, что S7 готова сотрудничать с Беларусью в области технического обслуживания и ремонта западных воздушных судов. "Нам интересен этот проект. На сегодняшний день мы, как технический провайдер, занимаем более 50% рынка России и хотели бы расширяться, - подчеркнула она. - В Беларуси хорошая база, квалифицированная рабочая сила. Надеемся, что вместе с вами сможем предложить нашим партнерам новые возможности".
При этом Наталия Филева отметила, что "S7 готова принять участие в создании в Беларуси хорошего технического центра и привнести в проект свой опыт". "Также перспективным считаем использование в аэропорту перрона для хранения самолетов. Мы хотели бы работать по этому направлению с лизингодателями, такие услуги оказываем для американских и китайских компаний", - рассказала она.
Также учредитель российской авиакомпании выразила надежду на то, что новый режим безвизового въезда в Беларусь будет содействовать развитию бизнеса в стране. "Это даст нашей задумке некий плюс", - уверена она.
Кроме того, Наталия Филева обратила особое внимание на то, что техподдержку сайта авиакомпании S7 оказывают минские программисты. "Я уверена, что уровень квалификации специалистов здесь высокий, так как мы постоянно получаем премии за наш сайт", - подытожила она.
Вице-премьер отметил выгодное географическое положение Беларуси, обратив внимание на то, что воздушное пространство страны ежедневно пересекают более 600 воздушных судов. Среди преимуществ Беларуси также квалифицированная рабочая сила, опыт в области ремонта и техобслуживания воздушных судов. Значительный объем инвестиций вкладывается в стране в инфраструктурные проекты, в том числе в сфере авиационного транспорта. "В частности, за последние 2,5 года мы вложили около $300 млн в развитие таких проектов - реконструкцию Национального аэропорта Минск, приобретение новых воздушных судов. Строим взлетно-посадочную полосу, фактически новый авиаремонтный завод, центр управления полетами. Таким образом создается крупный хабовый центр", - приводит БЕЛТА слова Калинина.
По его словам, у авиаремонтного завода есть заказы на несколько лет вперед. "Завод загружен на полную мощность - заказы есть и на 2017-й, и на 2018 год", - подчеркнул он. Вице-премьер также проинформировал о других объектах, создаваемых на территории Национального аэропорта Минск, в том числе с привлечением китайских инвестиций. Он отметил, что "площадка аэропорта позволяет нарастить мощности как минимум на 10-20 лет".
Анатолий Калинин предложил авиакомпании S7 рассмотреть возможные направления взаимовыгодного партнерства. "Мы ищем партнеров, стремимся к тому, чтобы у нас была взаимовыгодная кооперация, точки взаимного интереса. Хотели бы услышать ваши предложения", - сказал он.
В свою очередь Наталия Филева заявила, что S7 готова сотрудничать с Беларусью в области технического обслуживания и ремонта западных воздушных судов. "Нам интересен этот проект. На сегодняшний день мы, как технический провайдер, занимаем более 50% рынка России и хотели бы расширяться, - подчеркнула она. - В Беларуси хорошая база, квалифицированная рабочая сила. Надеемся, что вместе с вами сможем предложить нашим партнерам новые возможности".
При этом Наталия Филева отметила, что "S7 готова принять участие в создании в Беларуси хорошего технического центра и привнести в проект свой опыт". "Также перспективным считаем использование в аэропорту перрона для хранения самолетов. Мы хотели бы работать по этому направлению с лизингодателями, такие услуги оказываем для американских и китайских компаний", - рассказала она.
Также учредитель российской авиакомпании выразила надежду на то, что новый режим безвизового въезда в Беларусь будет содействовать развитию бизнеса в стране. "Это даст нашей задумке некий плюс", - уверена она.
Кроме того, Наталия Филева обратила особое внимание на то, что техподдержку сайта авиакомпании S7 оказывают минские программисты. "Я уверена, что уровень квалификации специалистов здесь высокий, так как мы постоянно получаем премии за наш сайт", - подытожила она.
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