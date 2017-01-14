«Минсктранс» скорректировал пригородные маршруты в связи с переносом рабочих дней

13.01.2017

Пресс-служба ГП "Минсктранс" обнародовала изменения в графике движения пригородных автобусов на 2017 год.



В связи с переносом рабочих дней работу пригородных маршрутов запланирована по следующему графику:



20.01.2017 – по графику четверга;

21.01.2017 – по графику пятницы;

22.01.2017 – по графику воскресенья;

07.03.2017 – по графику пятницы;

08.03.2017 – по графику субботы;

23.04.2017 – по графику субботы;

24.04.2017 – по графику субботы;

25.04.2017 – по графику воскресенья;

28.04.2017 – по графику четверга;

29.04.2017 – по графику пятницы;

30.04.2017 – по графику субботы;

01.05.2017 – по графику воскресенья;

05.05.2017 – по графику четверга;

06.05.2017 – по графику пятницы;

07.05.2017 – по графику субботы;

08.05.2017 – по графику воскресенья;

09.05.2017 – по графику воскресенья;

03.07.2017 – по графику воскресенья;

03.11.2017 – по графику четверга;

04.11.2017 – по графику пятницы;

05.11.2017 – по графику субботы;

06.11.2017 – по графику субботы;

07.11.2017 – по графику воскресенья;

25.12.2017 – по графику воскресенья.



