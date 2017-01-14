«Дакар-2017», 10-й этап: два белорусских экипажа вошли в топ-6

13.01.2017

Белорусская команда «МАЗ-СПОРТавто» добилась великолепного результата на 10-м этапе «Дакара»: Сергей Вязович финишировал четвертым, а Александр Василевский - шестым.



В общем зачете Василевский остался на седьмой позиции, а Вязович приближается к топ-10, переместившись с 16-й строчки классификации на 13-ю.



Пока нет информации, как финишировала машина нашего третьего участника Алексея Василевского.





Дакар-2017



Этап 10. Чилесито - Сан-Хуан. 12 января



Грузовики



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 5:33.06



2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:07:01



3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +0:07.41



4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +0:12.51



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6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +0.22.51





Общий зачет



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 23:27.12



2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +0:05.15



3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +0:24.17



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7. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +2:03.31



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13. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +3:37.40

