12.01.2017

В Нидерландах все поезда с 1 января 2017 года на 100% работают на электроэнергии, выработанной за счет энергии ветра. Об этом сообщает AFP со ссылкой на пресс-службу национальной железнодорожной компании NS."С первого января, 100% нашего подвижного состава работают на электроэнергии выработанной за счет ветра", – цитирует агентство пресс-секретаря компании Тона Боона.Агентство напоминает, что голландская энергетическая компания Eneco два года назад победила в тендере, объявленном NS. Следовательно, компании подписали 10-летний контракт, который должен был бы начать с января 2018 года, именно тогда все поезда NS должны были начать работать от энергии ветра.Таким образом, переход на ветровую электроэнергию состоялся на год раньше запланированного срока."Поэтому мы фактически достигли нашей цели на год раньше, чем планировалось", – сказал Боон, добавив при этом, что достичь такого успеха удалось за счет увеличения числа ветряных электростанций по всей стране.На специальном сайте двух компаний, посвященном "зеленым поездам", сообщается, что с 1 января 2017-го года Нидерланды стали первой страной мира, где "около 600 000 пассажиров ежедневно путешествуют благодаря энергии ветра".Отметим, что на маршруты компании NS ежедневно выходят около 5500 поездов.В сообщении компании также говорится о том, что одна ветровая электростанция может обеспечить энергию для передвижения одного поезда на расстояние в 200 километров."Компании также надеются к 2020 году снизить энергозатраты на пассажира на 35% по сравнению с 2005 годом", - отмечает AFP.