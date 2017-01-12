«Дакар-2017»: Василевский поднялся на 7-е место
Участники ралли «Дакар» покинули дождливую Боливию и въехали на территорию Аргентины. 8-й этап ознаменовался сменой лидера общего зачета в классе грузовиков - на первое место вышел «камазовский» экипаж Дмитрия Сотникова.
Среди белорусов лучшее время - шестое - было вновь у Сергея Вязовича. Ненамного отстал и Александр Василевский. При этом попадание в десятку лучших на этапе позволило нашему самому опытному участнику подняться сразу на 7-е место в генеральной классификации.
Дакар-2017
Этап 8. Уюни - Сальта. 10 январяГрузовики
1. Мартин ван ден Бринк / Даниэль Козловски / Марсель Бланкестен (Голландия / Чехия, «Рено») – 1:55.20
2. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «Ивеко») +00:00.17
3. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:00.42
4. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +00:02.42...
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6. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.54...
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10. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:09.17...
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28. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +01:00.21
Общий зачет
1. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») – 17:52.10
2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:01.46
3. Жерар де Рой / Мойзес Торральярдона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +00.02.20...
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7. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +01:42.26...
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16. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +03:26.35...
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20. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +05:42.45
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