45 самосвалов БелАЗ будут проданы компании «Кузбассразрезуголь»

10.01.2017

В первом полугодии 2017 года российскому ОАО «УК «Кузбассразрезуголь» будут поставлены не менее 45 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т и 220 т.



По информации компании, такое количество самосвалов уже законтрактовано.



Также в первом полугодии 2017 г для горнодобывающих предприятий российского АО «СУЭК» будет поставлено более 30 карьерных самосвалов грузоподъемностью 130 т и 220 т.





