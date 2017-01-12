7-й этап «Дакара»: в усеченном формате

10.01.2017

Из-за сильных дождей, накрывших Боливию, соревновательная часть 7-го этапа многодневки «Дакар» была значительно сокращена.



Протяженность скоростного участка была урезана до 141 км, поэтому прошедшая гонка незначительно повлияла на положение лидеров в классе грузовиков. Среди белорусов лучшим был вновь экипаж Сергея Вязовича, занявший пятое место.



Дакар-2017



Этап 7. Ла-Пас - Уюни. 9 января



Грузовики



1. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») - 01:41.35



2. Тон ван Генугтен / Антон ван Лимпт / Бернард дер Киндерен (Голландия, «ИВЕКО») +00:02.51



3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торласки (Аргентина, «ИВЕКО») +00:03.37



4. Жерар де Рой / Мозес Торраллардона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») +00:04.25



5. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.22



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16. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:15.58



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20. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:29.04





Общий зачет



Грузовики



1. Жерар де Рой / Мозес Торраллардона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») – 15:52.07



2. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +00:02.11



3. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:05.57



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11. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +01:38.02



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16. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +03:25.34



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20. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +04:47.17