09.01.2017

В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" может быть создано совместное производство дизельных двигателей. Эта тема обсуждалась 5 января в Пекине.Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в Китае Кирилл Рудый встретился с вице-президентом корпорации "Вэйчай" Сюй Хуном и вице-президентом "Вэйчай Интернэшнл" Ланом Хуа, с другими сотрудниками компании, занимающимися вопросами реализации совместных проектов в Беларуси. На встрече рассмотрены актуальные вопросы сотрудничества между группой компаний "Вэйчай" и ОАО "МАЗ" по созданию совместного предприятия по производству дизельных двигателей в Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень".