09.01.2017

В Минске налажен выпуск смесей для устранения критической ямочности на дорогах в условиях низкой температуры воздуха. Об этом сообщил на оперативном совещании в мэрии директор государственного производственного объединения "Горремавтодор Мингорисполкома" Денис Глинский."Для поддержания улиц в требуемом эксплуатационном состоянии в неблагоприятный период в ОАО "Макродор" налажен выпуск специальных асфальтобетонных смесей с присадками. Это складируемая органоминеральная смесь, в состав которой входят специальные добавки, обеспечивающие пластичность и прочность. Получаемый материал не требует специального оборудования для укладки и отличается возможностью использования при отрицательных температурах до минус 20 градусов", - проинформировал Денис Глинский.По его словам, в связи со сложившимися погодными условиями и частыми перепадами температуры воздуха увеличилась скорость и стихийность образования критической ямочности на дорогах. "На круглосуточном дежурстве находятся два автомобиля, укомплектованных ремонтными холодными смесями. Службы объединения ведут ежедневную работу по выявлению критических дефектов на дорогах и их устранению, включая выходные и праздничные дни", - подчеркнул Денис Глинский. Наиболее проблемными участками, на которых образуется критическая ямочность, названы некоторые участки на МКАД, а в том числе покрытия мостов и путепроводов