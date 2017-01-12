На ремонт дорог в Гродненской области будет потрачено 32 млн рублей
09.01.2017
На ремонт дорог Гродненской области в нынешнем году планируется потратить вдвое больше, чем в прошлом.
В текущем году областная казна, как ожидается, пополнится на 1,611 млрд деноминированных рублей. Это на 6% больше по сравнению с планом на 2016 год. Но в долларовом выражении бюджет-2017 стал меньше на 0,5%.
Чуть более миллиарда рублей, или 64 % от всего бюджета, пойдет на финансирование социальной сферы, при этом расходы выросли на 5%, зато на дорожное хозяйство направят 32 млн рублей, что в два раза больше, чем год назад.
Сферами, где финансирование урезали, стали сельское хозяйство и жилищно-коммунальные услуги. Причем в ЖКХ направят на 17% меньше, чем планировали в 2016 году.
"Вечерний Гродно"
В текущем году областная казна, как ожидается, пополнится на 1,611 млрд деноминированных рублей. Это на 6% больше по сравнению с планом на 2016 год. Но в долларовом выражении бюджет-2017 стал меньше на 0,5%.
Чуть более миллиарда рублей, или 64 % от всего бюджета, пойдет на финансирование социальной сферы, при этом расходы выросли на 5%, зато на дорожное хозяйство направят 32 млн рублей, что в два раза больше, чем год назад.
Сферами, где финансирование урезали, стали сельское хозяйство и жилищно-коммунальные услуги. Причем в ЖКХ направят на 17% меньше, чем планировали в 2016 году.
"Вечерний Гродно"
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