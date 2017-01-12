«Белкоммунмаш» поставит трамваи в Латвию

09.01.2017

Восемь трамваев "Белкоммунмаш" модели 802 будут поставлены в латвийский Даугавпилс. Об этом сообщил отдел общественных отношений и маркетинга Даугавпилсской городской думы. Сумма закупки по контракту составит 2 094 400 евро без учета НДС.



Открытый конкурс "Приобретение трамвайных вагонов в рамках развития в городе Даугавпилсе дружественной среде инфраструктуры общественного транспорта" был объявлен АО "Даугавпилс сатиксме" в начале 2016 года. Конкурс при этом был поделен на три части. Часть А предусматривала закупку восьми четырехосных трамваев, часть В - двух шестиосных, часть С - двух четырехосных трамваев. Заявки на участие в конкурсе подали четыре претендента, в том числе завод "Белкоммунмаш", вошедший в консорциум с рижским ООО VIRTUS SV.



Предложения конкурсантов были вскрыты комиссией еще в мае. Победитель по части А выбран 5 января. Им стал белорусский производитель, предложения которого "отвечают требованиям Положения открытого конкурса и соответствуют самой низкой цене", говорится в официальном пресс-релизе.