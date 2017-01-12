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«МАЗовцы» успели подтянуться к лидерам «Дакара» перед началом дождей

09.01.2017
Из-за сильных дождей организаторам ралли "Дакар-2017" пришлось сократить маршрут седьмого этапа, а шестой и вовсе был отменен.

А перед тем как стихия вмешалась в проведение гонки, ее участники во время пятого этапа преодолели отрезок почти 700 км в высокогорной Боливии с 219-километровым скоростным участком, который был сокращен вдвое из-за непогоды. Белорусской команде "МАЗ-СПОРТавто" после крайне неудачного четвертого этапа на сей раз сопутствовала удача - все три экипажа вошли в топ-8, подтянувшись вверх и в общем зачете.

На следующий день, в субботу, грузовики должны были пройти 786-километровую дистанцию по пути из Оруро в Ла-Пас, в том числе 513 км по скоростному участку. Однако начавшиеся накануне проливные дожди размыли трассу, поэтому организаторы приняли решение отменить проведение гонки.

В воскресенье был день отдыха, который помог организаторам скорректировать маршрут седьмого этапа. Грузовики из Ла-Паса направятся в другой боливийский город - Уюни. Им предстоит пройти спецучасток длиной 161 км.

Дакар-2017

Этап 5.  6 января

Грузовики

1. Жерар де Рой / Мозес Торраллардона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») – 2:39.12

2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:11.58

3. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +00:14.04

...

5. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:17.43

6. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:18.21

...

8. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:22.18


Общий зачет

Грузовики

1. Жерар де Рой / Мозес Торраллардона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») – 14:06.07

2. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:02.23

3. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») +00:06.36

...

11. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +01:13.23

...

17. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +03:24.37

...

20. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +04:35.44

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