06.01.2017

В Берестовицком районе Гродненской области планируется построить транспортно-логистический центр. Осуществлять проект будет ИЧЛУП «Влате Логистик».«Влате Логистик» в декабре 2016 года открыло транспортно-логистический центр «Бремино-Брузги» с объемом инвестиций 30 млн бел руб (15,223 млн долл по курсу Национального банка Беларуси). Объект расположен рядом с пограничным пунктом пропуска «Брузги» и позволяет проводить таможенную очистку импортных грузов. ТЛЦ включает стоянку на 190 грузовиков, гостиницу на 40 мест, кафе, административно-бытовой корпус для водителей, складские помещения на 10 тыс кв м с технологией пятиярусного хранения.Компания «Влате Логистик», реализовавшая инвестиционный проект в Брузгах, намерена приступить к возведению аналогичного объекта в 2017 году.В Беларуси насчитывается 39 логистических центров.