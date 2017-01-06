06.01.2017

Во второй половине 2017 года планируется конкурс по выбору компании-концессионера в рамках реализации проекта по реконструкции белорусской автодороги М10. Об этом сообщил глава представительства Европейского банка реконструкции развития (ЕБРР) в Беларуси Александр Пивоварский.Фонд по подготовке инфраструктурного проекта ЕБРР профинансирует консультационные услуги по реконструкции автомобильной дороги М-10 граница Российской Федерации (Селище) - Гомель – Кобрин с 109,9 км по 195,15 км.Проект предусматривает реконструкцию участка автодороги М10. Трасса является международным транспортным коридором, который связывает ЕС и Россию, она также сокращает путь между Европейским союзом и Китаем, идя в обход загруженного направления на Минск.«Конкурс по выбору компании-концессионера планируется провести во второй половине 2017 года. Модернизация дороги, вероятно, обойдется в общей сложности приблизительно в 350 млн долл», – сказал Пивоварский в интервью журналу «Экономика Беларуси» (№4 за 2016 г).Он также отметил, что проект реконструкции автодороги станет первым в Беларуси, реализуемым по концессионному принципу государственно-частного партнерства. «Концессионер осуществит проектирование, строительство, обеспечит эксплуатацию и обслуживание участка автотрассы и взамен получит плату за эксплуатационную готовность от белорусских властей», - сказал Пивоварский.