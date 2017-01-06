06.01.2017

После 4-го этапа ралли "Дакар" белорусская команда "МАЗ-СПОРТавто" практически лишилась возможности побороться за высокие места в общем зачете.Лидера белорусской команды Сергея Вязовича при переезде из аргентинского города Сан-Сальвадор-де-Жужуй в боливийский город Туписа постигла неудача. По неизвестным пока причинам где-то в середине 416-километрового спецучастка у Вязовича возникли проблемы, из-за которых он потерял много времени и финишировал на 36-м месте, отстав от лидера более чем на три с половиной часа. В итоге, лучшим для "МАЗа" стало 16-е место Александра Василевского.1. Жерар де Рой / Мозес Торраллардона / Дарек Родевальд (Нидерланды, Испания, Польша, «ИВЕКО») – 4:55.552. Айрат Мардеев / Айдар Беляев / Дмитрий Свистунов (Россия, «КАМАЗ») +00:00.303. Антон Шибалов / Иван Романов / Роберт Аматыч (Россия, «КАМАЗ») +00:03.07...1. Дмитрий Сотников / Игорь Леонов / Руслан Ахмадеев (Россия, «КАМАЗ») – 11:12.402. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:01.553. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») +00:04.40