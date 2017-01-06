05.01.2017

Северный горно-обогатительный комбинат (ГОК) Группы Метинвест (Украина) 14 большегрузных автомобилей «БелАЗ» на сумму около 18,6 млн долл.В рамках программы в декабре 2016 г введен в эксплуатацию первый карьерный самосвал «БЕЛАЗ-7513» грузоподъемностью 130 т. Карьерный самосвал оборудован системой контроля давления в шинах, видеорегистраторами, камерами видеообзора.ЧАО «Северный горно-обогатительный комбинат» - крупнейшее горнодобывающее предприятие в Европе с законченным циклом подготовки доменного сырья - железорудного концентрата (содержание железа 66%) и окатышей (содержание железа 62,3% и 63%). Производственные мощности предприятия позволяют производить 14,2 млн т концентрата и около 9 млн т окатышей. ЧАО «СЕВГОК» входит в Группу Метинвест – крупнейшую частную компанию Украины, горно-металлургические предприятия которой объединены в единый производственно-сбытовой цикл – от добычи угля и руды до продажи металла.«Белорусский автомобильный завод» создан в 1948 г. Акционирован в конце 2009 г, все акции принадлежат государству. Завод выпускает более 200 модификаций самосвалов грузоподъемностью от 30 т до 450 т, специализированную технику. Занимает треть мирового рынка карьерных самосвалов. Традиционными рынками сбыта продукции БЕЛАЗа являются Россия, Украина, Казахстан.