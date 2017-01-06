Вязович поднялся на 4-е место в общем зачете «Дакара-2017»

05.01.2017

На третьем этапе "Дакара-2017" между городами Сан-Мигель-де-Тукуман и Сан-Сальвадор-де-Жужуй Сергей Вязович финишировал четвертым. Это позволило белорусскому экипажу подняться на две строчки в генеральной классификации.



Для двух других "мазовских" автомобилей прошедшая гонка также оказалась лучшей на данный момент на нынешнем "Дакаре". Александр Василевский привел свою машину к финишу 11-й, а Алексей Вишневский - 14-й.





Грузовики



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 2:45.51



2. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») +00:03.48



3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:04.33никол



4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.36



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11. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:18.11



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14. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:27.18





Общий зачет



Грузовики



1. Эдуард Николаев / Евгений Яковлев / Владимир Рыбаков (Россия, «КАМАЗ») – 5:57.56



2. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») +00:02.27



3. Федерико Вильягра / Адриан Артуро Якопини / Рикардо Адриан Торлаши (Аргентина, «ИВЕКО») +00:04.07



4. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:05.07



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15. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:35.34



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18. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:42.33