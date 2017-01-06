04.01.2017

Запас хода нового электробуса Сatalyst E2 американской компании Proterra на одной подзарядке может достигать 960 км.Электробус Proterra Сatalyst E2 является рекордсменом по запасу хода среди серийных машин такого класса – на одной подзарядке он может проехать до 960 км. Электромобилю Tesla такое и не снилось. Правда, 960 км – это пробег, достигнутый в условиях испытательного полигона Michelin’s Laurens Proving Grounds. В реальных условиях эксплуатации запас хода достигает 560 км. Так что это та же Tesla, только длиной 13 м и перевозящая до 70 человек (мест для сидения — 40).Proterra Сatalyst E2 приводит в движение 220-киловатный электромотор. Его питают литий-титанатные аккумуляторы, представляющие собой разновидность литий-ионных. Они заряжаются быстрее, надежнее и эффективнее при низких температурах. Батареи поставляются в трех вариантах: на 440, 550 и 660 кВт.ч. Таким образом, запас хода составляет 401, 484 и 560 км.Электробус Proterra Сatalyst E2 имеет снаряженную массу 14,97 т и полную – 17,68 т. От 0 до 36 км/ч он разгоняется за 6,8 с. Максимальная скорость машины достигает 104 км/ч.Компания Proterra выпускает электробусы на двух производственных площадках – в Гринвилле (Южная Каролина) и в Сity of Industry (Калифорния).С 2010 года изготовлено уже 312 машин. Однако продажи с каждым годом удваиваются. За все время электробусы наездили на маршрутах свыше 4 млн км. Таким образом было сэкономлено 2 миллиона литров дизельного топлива, а в атмосферу не попало 450 тонн углекислого газа.