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Новости транспорта


В США выпустили электробус с запасом хода 960 км

04.01.2017
Запас хода нового электробуса Сatalyst E2 американской компании Proterra на одной подзарядке может достигать 960 км.

Электробус Proterra Сatalyst E2 является рекордсменом по запасу хода среди серийных машин такого класса – на одной подзарядке он может проехать до 960 км. Электромобилю Tesla такое и не снилось. Правда, 960 км – это пробег, достигнутый в условиях испытательного полигона Michelin’s Laurens Proving Grounds. В реальных условиях эксплуатации запас хода достигает 560 км. Так что это та же Tesla, только длиной 13 м и перевозящая до 70 человек (мест для сидения — 40).

Proterra Сatalyst E2 приводит в движение 220-киловатный электромотор. Его питают литий-титанатные аккумуляторы, представляющие собой разновидность литий-ионных. Они заряжаются быстрее, надежнее и эффективнее при низких температурах. Батареи поставляются в трех вариантах: на 440, 550 и 660 кВт.ч. Таким образом, запас хода составляет 401, 484 и 560 км.

Электробус Proterra Сatalyst E2 имеет снаряженную массу 14,97 т и полную – 17,68 т. От 0 до 36 км/ч он разгоняется за 6,8 с. Максимальная скорость машины достигает 104 км/ч.

Компания Proterra выпускает электробусы на двух производственных площадках – в Гринвилле (Южная Каролина) и в Сity of Industry (Калифорния).

С 2010 года изготовлено уже 312 машин. Однако продажи с каждым годом удваиваются. За все время электробусы наездили на маршрутах свыше 4 млн км. Таким образом было сэкономлено 2 миллиона литров дизельного топлива, а в атмосферу не попало 450 тонн углекислого газа.

Autocentre.ua


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