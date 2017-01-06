МАЗ приехал 4-м на втором этапе «Дакара»
Победителем заезда и заодно лидером гонки стал голландец Мартин Ван ден Бринк на «Рено», которому белорусский экипаж проиграл 2 минуты, 55 секунд. В общем зачете Сергей Вязович поднялся на шестое место и отстает от самого быстрого экипажа на 4 минуты.
МАЗ Алексея Вишневского закончил второй этап на 19-м месте, потратив на прохождение спецучастка около 2 часов 52 минут и проиграв победителю почти 15 минут. В общем зачете Вишневский разместился на 21-й позиции.
Третья белорусская машина, под управлением Александра Василевского, закончила второй этап на 23-й строчке с отставанием от победителя этапа – около 18 минут. По сумме этапов экипаж занимает общее 22-е место.
«На трассе было очень жарко – где-то 45 градусов. В машинах предусмотрены кондиционеры, но у некоторых экипажей они выходят из строя и тогда кабина может прогреваться до состояния парилки, – приводит слова Вишневского агентство АГТ. – Второй спецучасток прошли ровно, без особых приключений. С самого старта взяли хороший темп. Мешали джипы, которые пылили впереди, но несколько автомобилей удалось обогнать. У некоторых экипажей нагревается двигатель, выходят из строя другие системы. Но гоночный МАЗ не подвел, так что на время на спецучастке практически не потеряли».
Третий этап пройдет между двумя аргентинскими городами Сан-Мигель-де-Тукуман и Сан-Сальвадор-де-Жужуй. Гонщиков ожидает длинный лиазон, после чего организаторы предусмотрели для грузовиков горный спецучасток протяженностью 199 км. Экипажам предстоит подняться на высоту около 5 тыс. метров над уровнем моря, а заодно пересечь русла рек и преодолеть множество других препятствий.
«Дакар». Грузовики. Второй этап
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 2:37:08
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +2:03
3. Питер Верслёйс (МАН) +2:52
4. Сергей Вязович (МАЗ) +2:55
5. Жерар де Рой («Ивеко») +3:03
6. Федерико Вильягра («Ивеко») +3:05
7. Ханс Стейси (МАН) +3:07
8. Мартин Коломы («Татра») +3:36
9. Артур Ардавичюс (МАН) +3:50
10. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:07
...
19. Алексей Вишневский (МАЗ)+14:50
...
23. Александр Василевский (МАЗ)+18:08
Общий зачёт грузовиков
1. Мартин ван ден Бринк («Рено») 3:07:33
2. Дмитрий Сотников (КАМАЗ) +3:09
3. Мартин Коломы («Татра») +3:11
4. Жерар де Рой («Ивеко») +3:20
5. Питер Верслёйс (МАН) +3:29
6. Сергей Вязович (МАЗ) +4:03
7. Федерико Вильягра («Ивеко») +4:06
8. Ханс Стейси (МАН) +4:15
9. Эдуард Николаев (КАМАЗ) +4:32
10. Артур Ардавичюс (МАН) +4:46
…
21. Алексей Вишневский (МАЗ) +19:47
...
22. Александр Василевский (МАЗ) +21:55
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