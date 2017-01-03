03.01.2017

Белорусские парламентарии предлагают изменить механизм распределения транспортного налога в пользу местных дорог. В частности, с такой инициативой выступает заместитель председателя Постоянной комиссии по промышленности, топливно-энергетическому комплексу, транспорту и связи Палаты представителей Ольга Политико.Депутат рассказала, что при подготовке закона о республиканском бюджете на 2018 год будет предлагать, "чтобы, по крайней мере, четверть собранных в регионе денег здесь же и оставалась". Такой подход, убеждена она, будет справедливым и позволит повысить эффективность использования собранных средств. "Люди хотят видеть улучшение качества дорог у себя, где они живут и каждый день ездят", - сказала депутат.Парламентарий обратила внимание, что белорусы исправно платят транспортный налог, можно без труда спрогнозировать, какая сумма поступит. "Местные власти могли бы и проектную документацию заранее заказать, зная, что деньги точно будут", - отметила Ольга Политико. При этом, по ее мнению, на сайтах исполкомов стоит публиковать информацию, сколько транспортного налога поступило в их распоряжение, на что они были потрачены. Это станет формой своего рода общественного контроля за использованием собранных средств.Ольга Политико сказала, что в декабре, открывая движение по второй Минской кольцевой автодороге, Президент Беларуси Александр Лукашенко затронул проблемы, касающиеся состояния дорог местного значения, и поручил разработать план по их реконструкции.