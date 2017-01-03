Вязович стал 12-м на первом этапе «Дакара»
03.01.2017
На стартовом этапе ралли "Дакар-2017" экипаж Сергея Вязовича занял 12-е место и стал лучшим среди белорусов в классе грузовиков.
При этом почти в самом начале гонки лобовое стекло машины Вязовича было повреждено веткой, поэтому его пришлось полностью выдавить, и ехать так до самого финиша.
"МАЗ" Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на прохождение контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 с лишним минут.
"Первый этап проехали неплохо, даже обогнали 4 грузовика. Впередиидущие экипажи пылили, поэтому приходилась сбрасывать скорость, а так бы показали еще лучшее время, – признался дебютант гонки Алексей Вишневский. – С другой стороны, с первого дня незачем рисковать на таком коротком спецучастке. Морально и физически готов к более серьезному второму этапу. Трасса, конечно, будет отличаться от того, с чем приходилось иметь дело на «Шелковом пути, но тем и интереснее борьба".
Второй этап ралли будет протяженностью 800 километров, из которых спецучасток составит 284. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог.
Грузовики
1. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») – 00:30.00
2. Тон ван Гетунген / Антон ван Лимпт / Бернард Дер Киндерен («Нидерланды» / «ИВЕКО») +00:00.13
3. Мартин ван ден Бринк / Марцел Бланкестийн / Даниэль Козловски (Нидерланды / Нидерланды / Чехия, «Рено») +00:00.25
…
12. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:01.33
…
21. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:04.12
…
23. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:05.22
При этом почти в самом начале гонки лобовое стекло машины Вязовича было повреждено веткой, поэтому его пришлось полностью выдавить, и ехать так до самого финиша.
"МАЗ" Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на прохождение контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 с лишним минут.
"Первый этап проехали неплохо, даже обогнали 4 грузовика. Впередиидущие экипажи пылили, поэтому приходилась сбрасывать скорость, а так бы показали еще лучшее время, – признался дебютант гонки Алексей Вишневский. – С другой стороны, с первого дня незачем рисковать на таком коротком спецучастке. Морально и физически готов к более серьезному второму этапу. Трасса, конечно, будет отличаться от того, с чем приходилось иметь дело на «Шелковом пути, но тем и интереснее борьба".
Второй этап ралли будет протяженностью 800 километров, из которых спецучасток составит 284. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог.
Грузовики
1. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») – 00:30.00
2. Тон ван Гетунген / Антон ван Лимпт / Бернард Дер Киндерен («Нидерланды» / «ИВЕКО») +00:00.13
3. Мартин ван ден Бринк / Марцел Бланкестийн / Даниэль Козловски (Нидерланды / Нидерланды / Чехия, «Рено») +00:00.25
…
12. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:01.33
…
21. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:04.12
…
23. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:05.22
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