03.01.2017

На стартовом этапе ралли "Дакар-2017" экипаж Сергея Вязовича занял 12-е место и стал лучшим среди белорусов в классе грузовиков.При этом почти в самом начале гонки лобовое стекло машины Вязовича было повреждено веткой, поэтому его пришлось полностью выдавить, и ехать так до самого финиша."МАЗ" Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на прохождение контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 с лишним минут."Первый этап проехали неплохо, даже обогнали 4 грузовика. Впередиидущие экипажи пылили, поэтому приходилась сбрасывать скорость, а так бы показали еще лучшее время, – признался дебютант гонки Алексей Вишневский. – С другой стороны, с первого дня незачем рисковать на таком коротком спецучастке. Морально и физически готов к более серьезному второму этапу. Трасса, конечно, будет отличаться от того, с чем приходилось иметь дело на «Шелковом пути, но тем и интереснее борьба".Второй этап ралли будет протяженностью 800 километров, из которых спецучасток составит 284. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог.1. Мартин Коломы / Рене Килиан / Давид Килиан (Чехия / «ТАТРА») – 00:30.002. Тон ван Гетунген / Антон ван Лимпт / Бернард Дер Киндерен («Нидерланды» / «ИВЕКО») +00:00.133. Мартин ван ден Бринк / Марцел Бланкестийн / Даниэль Козловски (Нидерланды / Нидерланды / Чехия, «Рено») +00:00.2512. Сергей Вязович / Павел Гаранин / Андрей Жигулин (Беларусь, «МАЗ») +00:01.3321. Александр Василевский / Дмитрий Вихренко / Антон Запорощенко (Беларусь, «МАЗ») +00:04.1223. Алексей Вишневский / Максим Новиков / Алексей Неверович (Беларусь, «МАЗ») +00:05.22