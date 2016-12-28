28.12.2016

Экономический суд Могилевской области возбудил дело о банкротстве Осиповичского вагоностроительного завода и открыл конкурсное производство."К сожалению, мы должны констатировать, что сегодня долги предприятия превышают стоимость его имущества. Нами открыто конкурсное производство, которое прежде всего направлено на то, чтобы найти формы поддержки данному предприятию и выходу его из сложившейся экономической ситуации", - сообщил председатель суда Сергей Ковалев.Управляющим в производстве назначено ЧУП по оказанию услуг "Шевкунов". В предбанкротном состоянии Осиповичский вагоностроительный завод оказался в прошлом году. В числе причин, по которым предприятие попало в сложную экономическую ситуацию, - снижение объема грузоперевозок (прежде всего в России) и соответственно спроса на вагоны.