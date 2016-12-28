28.12.2016

ОАО "Амкодор" договорилось о сотрудничестве с африканской компанией MSY Group.Условия партнерства сторон обсуждались 22 декабря во время визита в Беларусь делегации MSY Group (Сенегал) во главе с руководителем компании. "Целью визита было ознакомление с промышленным потенциалом нашей страны и проведение переговоров об организации поставок продукции белорусского машиностроения в Сенегал", - рассказали в пресс-службе.Делегация MSY Group прибыла в ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга", чтобы обсудить возможности поставки белорусской техники для собственных нужд. "Однако после знакомства с промышленным потенциалом холдинга, уровнем локализации техники и ее технико-экономическими параметрами прямо в ходе переговоров бизнес-модель будущего сотрудничества была пересмотрена. Сенегальская сторона высказала намерение не просто приобрести машины "Амкодор", но и организовать их производство на своей территории с целью реализации в Сенегале и соседних странах", - добавили на предприятии.Представители MSY Group считают, что технологический уровень производства и качество специальной техники "Амкодор" делают ее конкурентоспособной на территории всей Западной Африки. "Сенегал, находящийся в центре этого региона и являющийся транспортным и логистическим узлом, оказывающим сильное влияние на весь регион, может предложить "Амкодору" привлекательные условия для продвижения техники холдинга", - отметили в пресс-службе.Во время переговоров с генеральным директором ОАО "Амкодор" - управляющая компания холдинга" Валерием Иванковичем представители MSY Group заявили о намерении в кратчайшие сроки произвести оценку конкурентной среды и уровня востребованности техники "Амкодор" в Западной Африке, а также разработать пошаговую стратегию организации совместного производства. "На первом этапе предполагается приобретение партии готовых машин, чтобы обеспечить их присутствие на рынке. Далее рассматривается создание сервисного центра и склада запасных частей, а в последующем - организация крупноузлового сборочного производства с возможной последующей локализацией", - пояснили в пресс-службе.Стороны рассматривают различные форматы сотрудничества, источники финансирования этого проекта и его экономическое обоснование. "Но уже на предварительном этапе представители MSY Group заявляют, что техника "Амкодор" их устраивает и по качеству, и по цене. Положительно оценивается ее простота в обслуживании и эксплуатации, высокая ремонтопригодность, а также возможность быстрой адаптации к условиям африканского климата ввиду того, что холдинг "Амкодор" располагает собственной конструкторско-технологической службой", - добавили специалисты.Компания MSY Group специализируется на добыче базальтовых руд, ежегодно осуществляет погрузку и перевозку миллионов тонн сыпучих и рудных материалов. В группе компаний представлены дорожно-строительные и сельскохозяйственные предприятия.