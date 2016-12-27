27.12.2016

На СЗАО «Могилевский вагоностроительный завод» (МВЗ) начали выпуск крытых вагонов модели 11-9931.«В 2016 г на основе конструкторской документации научно-технического центра ОАО «БЕЛАЗ» в СЗАО «МВЗ» был изготовлен, испытан и поставлен на производство новый крытый вагон модели 11-9931. Вагон предназначен для перевозки штучных, тарно-штучных, пакетированных, требующих защиты от атмосферных воздействий грузов по всей сети железных дорог колеи 1520 мм. Грузоподъемность – 68 т, объем кузова – 176 м3», - сообщает пресс-служба.На вагоне применены тележки модели 18-9771 с увеличенным межремонтным пробегом (до первого деповского ремонта 500 тыс. км или 4 года, между деповскими ремонтами 250 тыс. км. или 2 года), что позволит уменьшить количество нормативных ремонтов вагона за срок его службы; для улучшения механизации погрузочно-разгрузочных работ установлены сдвижные двери с расширенным дверным проемом.В 2016 г была разработана конструкторская документация на вагон-хоппер для перевозки минеральных удобрений модели 19-9774-01. В этом проекте учтен опыт эксплуатации предыдущего поколения минераловозов в ОАО «Беларуськалий».В новой модели планируется реализовать ряд технических решений, улучшающих эксплуатационные характеристики вагона, среди которых – автоматический тормоз с применением тормозных цилиндров меньшего диаметра, что позволит снизить себестоимость продукции, и современная тележка модели 18-9953 (разработка СЗАО «МВЗ») с нагрузкой от колесной пары на рельсы 230,5 кН (23,5 тс) и увеличенным межремонтным пробегом.Конструкторская документация на вагон передана на СЗАО «МВЗ» для технологической проработки и изготовления опытных образцов.