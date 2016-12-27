«Амкодор-Брянск» планирует выпускать до 50 погрузчиков в месяц
27.12.2016
ООО «Амкодор-Брянск», входящее в белорусский холдинг «АМКОДОР», планирует в 2017 году выпускать ежемесячно 30 погрузчиков, а впоследствии увечить это количество до 50. Об этом говорится в информации пресс-службы холдинга по итогам совещания, на котором были рассмотрены перспективы развития ООО «Амкодор-Брянск» в 2017-2020 гг.
«В 2018 г объем производства должен вырасти до 50 ед техники в месяц при значительном повышении локализации за счет перехода на производство передней и задней полурам из собственных заготовок, создания участка мехобработки, введения в строй дробеструйной установки и окрасочной камеры. Планируется развить участок сборки и обкатки мостов, а также создать участок сборки кабин из машинокомплектов с постепенным переходом на выполнение большинства операций по их производству», - сообщила пресс-служба.
В ООО «Амкодор-Брянск» предусматривается проведение перепланировки технологических участков, проработка логистики движения металла, заготовок и узлов, оценка возможности и целесообразности строительства новых корпусов и реконструкции существующих строений, развитие территории и организация испытательного полигона для проведения приемосдаточных испытаний по полному циклу, а также другие мероприятия. Предусматривается развитие и перепланировка существующих участков сварки ковшей и сварки рам со встраиванием их в технологическую цепь, создание новых технологических постов под возрастающие объемы выпуска машин.
На ООО «Амкодор-Брянск» благодаря проводимым мероприятиям должен значительно расшириться модельный ряд выпускаемой техники – с трех моделей погрузчиков в 2016 г до девяти моделей в 2020 г.
Программой развития ООО «Амкодор-Брянск» предусматривается расширение компетенций предприятия. Запланировано производство специальной техники с высоким уровнем локализации и применением самых современных технологий, что обеспечит качество продукции, соответствующее всем современным требованиям. Второе направление – развитие сервисной службы для проведения сервисного обслуживания и ремонтов (от текущего до капитального) техники АМКОДОР, которая находится в эксплуатации в Брянске и области.
Кроме того, планируется увеличить количество выездных ремонтных бригад для работы в Брянской и близлежащих областях. Третье направление – развитие компетенции ООО «Амкодор-Брянск» по продаже и обслуживанию не только техники собственного производства, но и холдинга «АМКОДОР» на территории Брянской области. При этом продукцию собственного производства ООО «Амкодор-Брянск» будет продавать через товаропроводящую сеть холдинга «АМКОДОР».
ООО «Амкодор-Брянск» является генеральным импортером продукции холдинга «АМКОДОР», который имеет право уплачивать на территории РФ утилизационный сбор. На базе ООО «Амкодор-Брянск» уже в 2017 г планируется создать центральный склад запасных частей техники АМКОДОР для реализации на всей территории Российской Федерации.
На базе ООО «Амкодор-Брянск» планируется реализация программы по выпуску техники, оснащенной газомоторными двигателями, которая субсидируется «Газпромом» и является весьма перспективной. В частности, обсуждается вопрос об адаптации под газомоторный двигатель российского производства погрузчика АМКОДОР 330С4.
ПРАЙМ-ТАСС
«В 2018 г объем производства должен вырасти до 50 ед техники в месяц при значительном повышении локализации за счет перехода на производство передней и задней полурам из собственных заготовок, создания участка мехобработки, введения в строй дробеструйной установки и окрасочной камеры. Планируется развить участок сборки и обкатки мостов, а также создать участок сборки кабин из машинокомплектов с постепенным переходом на выполнение большинства операций по их производству», - сообщила пресс-служба.
В ООО «Амкодор-Брянск» предусматривается проведение перепланировки технологических участков, проработка логистики движения металла, заготовок и узлов, оценка возможности и целесообразности строительства новых корпусов и реконструкции существующих строений, развитие территории и организация испытательного полигона для проведения приемосдаточных испытаний по полному циклу, а также другие мероприятия. Предусматривается развитие и перепланировка существующих участков сварки ковшей и сварки рам со встраиванием их в технологическую цепь, создание новых технологических постов под возрастающие объемы выпуска машин.
На ООО «Амкодор-Брянск» благодаря проводимым мероприятиям должен значительно расшириться модельный ряд выпускаемой техники – с трех моделей погрузчиков в 2016 г до девяти моделей в 2020 г.
Программой развития ООО «Амкодор-Брянск» предусматривается расширение компетенций предприятия. Запланировано производство специальной техники с высоким уровнем локализации и применением самых современных технологий, что обеспечит качество продукции, соответствующее всем современным требованиям. Второе направление – развитие сервисной службы для проведения сервисного обслуживания и ремонтов (от текущего до капитального) техники АМКОДОР, которая находится в эксплуатации в Брянске и области.
Кроме того, планируется увеличить количество выездных ремонтных бригад для работы в Брянской и близлежащих областях. Третье направление – развитие компетенции ООО «Амкодор-Брянск» по продаже и обслуживанию не только техники собственного производства, но и холдинга «АМКОДОР» на территории Брянской области. При этом продукцию собственного производства ООО «Амкодор-Брянск» будет продавать через товаропроводящую сеть холдинга «АМКОДОР».
ООО «Амкодор-Брянск» является генеральным импортером продукции холдинга «АМКОДОР», который имеет право уплачивать на территории РФ утилизационный сбор. На базе ООО «Амкодор-Брянск» уже в 2017 г планируется создать центральный склад запасных частей техники АМКОДОР для реализации на всей территории Российской Федерации.
На базе ООО «Амкодор-Брянск» планируется реализация программы по выпуску техники, оснащенной газомоторными двигателями, которая субсидируется «Газпромом» и является весьма перспективной. В частности, обсуждается вопрос об адаптации под газомоторный двигатель российского производства погрузчика АМКОДОР 330С4.
ПРАЙМ-ТАСС
Последние новости рубрики
-
27.12.2016МВЗ начал выпуск новой модели вагонов
-
27.12.2016«Амкодор-Брянск» планирует выпускать до 50 погрузчиков в месяц
-
27.12.2016В Беларуси появятся электромобили-такси
-
26.12.2016На улицы Минска вышел первый электробус
-
22.12.2016Состоялось торжественное открытие МКАД-2
-
21.12.2016Автомобилисты до конца года должны заменить устаревшие аптечки
-
20.12.2016Новые «КамАЗы» будут оснащаться системой помощи водителям
-
19.12.2016Еще 8000 тысяч
-
16.12.2016У БелАЗа появились собственные моторные масла
-
15.12.2016Технику МЗКТ тестируют в ОАЭ
-
14.12.2016«Купава» представила новый фургон
-
14.12.2016В Минске будут строить новые перехватывающие парковки
-
14.12.2016Еще 250 парковочных мест в центре Минска станут платными
-
14.12.2016На «Белшине» освоили производство шин стоимость $15 тыс.
-
14.12.2016На границе с Литвой появится новый международный пункт пропуска
Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Автотехника и спецтехникаАвтобусы и микроавтобусы; Грузовая; Легковая...
Запчасти, аксессуарыАвтомагазины; Запчасти к автобусам и микроавтобусам; Запчасти к грузовым а/м...
ГСМ и технические жидкостиАнтикоры; Масла; Моющие жидкости...
Оборудование и материалыГаражное оборудование; Инструмент; Кондиционеры, отопительное оборудование...
УслугиАвтосервис; Автосигнализация и акустика; Грузоподъемные услуги...
ПрочееКанаты, тросы, цепи, шпагаты; Компрессоры; Резинотехнические изделия...
Статьи
• Архив. "Электрическая" Автомеханика-2012