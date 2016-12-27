27.12.2016

ООО «Амкодор-Брянск», входящее в белорусский холдинг «АМКОДОР», планирует в 2017 году выпускать ежемесячно 30 погрузчиков, а впоследствии увечить это количество до 50. Об этом говорится в информации пресс-службы холдинга по итогам совещания, на котором были рассмотрены перспективы развития ООО «Амкодор-Брянск» в 2017-2020 гг.«В 2018 г объем производства должен вырасти до 50 ед техники в месяц при значительном повышении локализации за счет перехода на производство передней и задней полурам из собственных заготовок, создания участка мехобработки, введения в строй дробеструйной установки и окрасочной камеры. Планируется развить участок сборки и обкатки мостов, а также создать участок сборки кабин из машинокомплектов с постепенным переходом на выполнение большинства операций по их производству», - сообщила пресс-служба.В ООО «Амкодор-Брянск» предусматривается проведение перепланировки технологических участков, проработка логистики движения металла, заготовок и узлов, оценка возможности и целесообразности строительства новых корпусов и реконструкции существующих строений, развитие территории и организация испытательного полигона для проведения приемосдаточных испытаний по полному циклу, а также другие мероприятия. Предусматривается развитие и перепланировка существующих участков сварки ковшей и сварки рам со встраиванием их в технологическую цепь, создание новых технологических постов под возрастающие объемы выпуска машин.На ООО «Амкодор-Брянск» благодаря проводимым мероприятиям должен значительно расшириться модельный ряд выпускаемой техники – с трех моделей погрузчиков в 2016 г до девяти моделей в 2020 г.Программой развития ООО «Амкодор-Брянск» предусматривается расширение компетенций предприятия. Запланировано производство специальной техники с высоким уровнем локализации и применением самых современных технологий, что обеспечит качество продукции, соответствующее всем современным требованиям. Второе направление – развитие сервисной службы для проведения сервисного обслуживания и ремонтов (от текущего до капитального) техники АМКОДОР, которая находится в эксплуатации в Брянске и области.Кроме того, планируется увеличить количество выездных ремонтных бригад для работы в Брянской и близлежащих областях. Третье направление – развитие компетенции ООО «Амкодор-Брянск» по продаже и обслуживанию не только техники собственного производства, но и холдинга «АМКОДОР» на территории Брянской области. При этом продукцию собственного производства ООО «Амкодор-Брянск» будет продавать через товаропроводящую сеть холдинга «АМКОДОР».ООО «Амкодор-Брянск» является генеральным импортером продукции холдинга «АМКОДОР», который имеет право уплачивать на территории РФ утилизационный сбор. На базе ООО «Амкодор-Брянск» уже в 2017 г планируется создать центральный склад запасных частей техники АМКОДОР для реализации на всей территории Российской Федерации.На базе ООО «Амкодор-Брянск» планируется реализация программы по выпуску техники, оснащенной газомоторными двигателями, которая субсидируется «Газпромом» и является весьма перспективной. В частности, обсуждается вопрос об адаптации под газомоторный двигатель российского производства погрузчика АМКОДОР 330С4.