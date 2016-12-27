27.12.2016

На базе "БелДжи" будут собраны 100 электромобилей, которые планируется использовать в качестве такси. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.Александр Шумилин отметил, что в 2017 году в республике планируется сформировать несколько комплексных государственных научно-технических целевых программ, целью которых являются не просто научно-технические разработки и опытные образцы, а конкретная продукция и конкретное производство. В том числе ставится задача сформировать комплексную целевую программу по электромобилям."Электробус мы уже сделали, и это направление будем развивать. Из Академии наук есть заявки по разработке и производству первых ста электромобилей на базе предприятия "БелДжи". У нас появятся первые такси-электромобили", - сказал руководитель ГКНТ.Напомним, что на днях в эфире телеканала СТВ председатель Президиума НАН Беларуси Владимир Гусаков заявил об амбициозных планах белорусских ученых по созданию отечественного электромобиля.