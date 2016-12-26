26.12.2016

В Минске состоялся пробный выезд в город первого электробуса ОАО "Управляющая компания холдинга "Белкоммунмаш". Он проехал по маршруту Партизанский проспект - ул. Ванеева - ул. Ваупшасова - ул. Радиальная.Запас хода электробуса составляет 12 км. Зарядка будет производиться на конечных остановках в течение 5-7 минут. Также возможна быстрая зарядка на обычных остановках. Пассажировместимость электробуса - 153 человека, мест для сидения - 38. Техника оборудована системами видеонаблюдения, в салоне есть розетки для подзарядки телефонов, ноутбуков и других устройств.Предполагается, что в I квартале следующего года в распоряжение Минска поступят 20 электробусов. Как сообщил заместитель премьер-министра Беларуси Владимир Семашко, по итогам эксплуатации электробуса в столице будет принято решение об отправке их в областные центры.