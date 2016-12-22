Состоялось торжественное открытие МКАД-2
22.12.2016
Президент Беларуси Александр Лукашенко перерезал символическую ленту, ознаменовав открытие движения по завершенной второй Минской кольцевой автомобильной дороге (МКАД-2).
Общаясь с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков, Александр Лукашенко поблагодарил их за проделанную работу. По его словам, трасса получилась красивой и надежной. "Пройдет много лет, и мы будем гордиться тем, что построили такую дорогу", - уверен Президент.
Александр Лукашенко рассказал, что сейчас ведутся дорожно-строительные работы на гродненском направлении. "Я очень хотел, чтобы Всемирный банк профинансировал эту дорогу. Конечно, они одалживают деньги, но деньги недорогие - это нам выгодно. Но для меня было важно сохранить трудовые коллективы и чтобы наши строительные тресты получили работу. Работу за эти европейские или мировые деньги. Молодцы, выиграли конкурс. Но, если бы мы не построили эту дорогу, мы бы не имели этого подряда. А сейчас мы и заказчики, и подрядчики, потому что у нас есть опыт в строительстве. Все на уровне Всемирного банка признали, что мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем такие дороги строят наши соседи", - обратил внимание глава государства.
После общения с трудовыми коллективами Президент проехал по участку трассы на современной модели городского автобуса производства МАЗ, ознакомился с техническими характеристиками и обустройством второй Минской кольцевой автомобильной дороги.
Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска составляет около 160 км. Причем участок длиной 88 км проходит в новом направлении, а 72 км совмещены с существующими автомобильными дорогами.
При проектировании МКАД-2 учтена сеть автомобильных дорог, существующая и перспективная жилая и дачная застройка, границы рекреационных зон, природоохранных территорий и мест, представляющих историческую ценность.
Строительство трассы осуществлялось в два этапа. Сперва работы велись на участке от автодороги М-3 Минск - Витебск до автодороги М-6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги), затем - на участке от автодороги М-6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги) до автодороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки).
Вторая кольцевая автодорога проложена с максимально возможным удалением от населенных пунктов, садоводческих товариществ и без сноса строений. Расчетная скорость движения по трассе - 120 км/ч.
Особенностью строительства автомобильной дороги стало широкое применение цементобетона для создания покрытия. Основными отличиями такого покрытия от асфальтового являются повышенная долговечность дорожной одежды, снижение затрат на ремонт и содержание, возможность применения местных дорожно-строительных материалов.
БЕЛТА
Общаясь с представителями трудовых коллективов дорожно-строительных организаций-подрядчиков, Александр Лукашенко поблагодарил их за проделанную работу. По его словам, трасса получилась красивой и надежной. "Пройдет много лет, и мы будем гордиться тем, что построили такую дорогу", - уверен Президент.
Александр Лукашенко рассказал, что сейчас ведутся дорожно-строительные работы на гродненском направлении. "Я очень хотел, чтобы Всемирный банк профинансировал эту дорогу. Конечно, они одалживают деньги, но деньги недорогие - это нам выгодно. Но для меня было важно сохранить трудовые коллективы и чтобы наши строительные тресты получили работу. Работу за эти европейские или мировые деньги. Молодцы, выиграли конкурс. Но, если бы мы не построили эту дорогу, мы бы не имели этого подряда. А сейчас мы и заказчики, и подрядчики, потому что у нас есть опыт в строительстве. Все на уровне Всемирного банка признали, что мы строим дорогу в два-три раза дешевле, чем такие дороги строят наши соседи", - обратил внимание глава государства.
После общения с трудовыми коллективами Президент проехал по участку трассы на современной модели городского автобуса производства МАЗ, ознакомился с техническими характеристиками и обустройством второй Минской кольцевой автомобильной дороги.
Общая протяженность новой кольцевой вокруг Минска составляет около 160 км. Причем участок длиной 88 км проходит в новом направлении, а 72 км совмещены с существующими автомобильными дорогами.
При проектировании МКАД-2 учтена сеть автомобильных дорог, существующая и перспективная жилая и дачная застройка, границы рекреационных зон, природоохранных территорий и мест, представляющих историческую ценность.
Строительство трассы осуществлялось в два этапа. Сперва работы велись на участке от автодороги М-3 Минск - Витебск до автодороги М-6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги), затем - на участке от автодороги М-6/Е28 Минск - Гродно - граница Польши (Брузги) до автодороги М-1/Е30 Брест (Козловичи) - Минск - граница России (Редьки).
Вторая кольцевая автодорога проложена с максимально возможным удалением от населенных пунктов, садоводческих товариществ и без сноса строений. Расчетная скорость движения по трассе - 120 км/ч.
Особенностью строительства автомобильной дороги стало широкое применение цементобетона для создания покрытия. Основными отличиями такого покрытия от асфальтового являются повышенная долговечность дорожной одежды, снижение затрат на ремонт и содержание, возможность применения местных дорожно-строительных материалов.
БЕЛТА
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