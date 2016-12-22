21.12.2016

С начала 2017 года водители транспортных средств не смогут использовать автоаптечки старого образца. В конце 2014 года Минздрав постановлением №80 оптимизировал перечень аптечек первой помощи и скорой медицинской помощи, их вложений, а также порядок их комплектации.В частности, перечень вложений, входящих в аптечку первой помощи, предназначенную для оснащения транспортных средств, был сокращен по количеству лексредств. Исчезли, например, валидол, глицерил тринитрат, ацетилсалициловая кислота, дротаверин, лоратадин, метамизол натрий, парацетамол, раствор сульфацетамида, цитрамон, поскольку в автомобиле невозможно обеспечить хранение этих препаратов в надлежащих условиях, в том числе температурных.Кроме того, в аптечке нового образца указан тип кровоостанавливающего жгута, размер стерильных салфеток и ножниц, а также увеличено количество перевязочного материала. Как показывает опыт, кровоостанавливающий жгут типа Эсмарха - один из самых надежных и простых приспособлений для временной остановки кровотечения. Этому средству надо отдавать предпочтение при оказании первой помощи, сообщала ранее пресс-служба Минздрава.Ножницы должны быть безопасными и удобными в использовании. Удобство достигается благодаря оптимальной общей длине ножниц, а безопасность обеспечивает их тупоконечная форма.Как ранее пояснял Минздрав, новые требования к автоаптечкам призваны повысить качество первой помощи при травмах. Автоаптечки по новым требованиям сформированы с учетом оказания первой помощи при травмах, поэтому в них увеличено количество перевязочных средств. Это позволит качественнее оказать первую помощь в экстренных ситуациях на дорогах, например, быстро провести перевязку, остановить кровотечение и довезти человека до ближайшего учреждения здравоохранения.