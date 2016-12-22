20.12.2016

На КамАЗе в целях повышения уровня безопасности на дорогах запущен проект по созданию грузовых автомобилей с ADAS-системами."Это современные системы содействия водителю, если перевести с английского Advanced Driver Assistance Systems. С помощью ADAS-систем водитель "КАМАЗа" получает возможность работать на совершенно новом уровне в плане безопасности", – отметил главный конструктор по инновационным продуктам Сергей Назаренко.Данный проект реализуется поэтапно. На первом этапе грузовики "КамАЗ" получат ADAS-систему начального уровня, отвечающую за предупреждение, предотвращение и удержание в полосе. На втором этапе добавятся функции автономного и дистанционно-автономного движения для работы на закрытых территориях. Например, технологические перевозки в промышленных зонах, пассажирские перевозки по спецполосам и т.д. Третий этап предполагает создание "КАМАЗов" с ADAS-системами продвинутых уровней – Highway Pilot, City Pilot и Autopilot. Каждое последующее направление работ делает управление транспортным средством всё более автономным и автоматизированным.Серийный выпуск "КАМАЗов" с ADAS-системами начальных уровней планируется начать уже в 2017 году. Появление грузовиков с функциями автономного и дистанционно-автономного движения ожидается в 2019–2020 годах, с ADAS-системами продвинутых уровней – с 2022 года. Также проект предполагает создание нового подразделения в Научно-техническом центре КАМАЗа и "Инновационного центра "КАМАЗ".