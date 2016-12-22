19.12.2016

Более 8 тысяч бесплатных парковочных мест обустроено в Минске в 2016 году. Об этом сообщила заместитель начальника управления городского хозяйства и энергетики Мингорисполкома Марина Малаева на оперативном совещании в мэрии.План по итогам 11 месяцев выполнен на 98%, в полной мере мероприятия еще не реализованы в Ленинском, Октябрьском и Советском районах. Также на территории города введены в строй четыре плоскостные автостоянки и 15 инженерных сооружений для хранения автотранспорта при запланированных 11 таких объектах.