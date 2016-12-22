16.12.2016

Белорусский автозавод предложил моторные масла и смазочные материалы под собственным брендом BELAZ G-Profi. Этот стратегический шаг, как рассчитывают в Жодино, позволит увеличить как ресурс отдельных узлов, так и эксплуатационную надежность карьерных самосвалов БЕЛАЗ в целом.Как известно, на ходимость любого узла можно повлиять двумя способами: либо усовершенствовать его конструкцию, либо улучшить качественный состав применяемых смазочных материалов. Для достижения максимального эффекта применяются оба подхода.Внедрение специально разработанных смазочных материалов дает возможность автопроизводителю четко понимать, в каких условиях и насколько качественно обслуживается его техника. Особые рецептуры присадок способны на большее время сохранять смазочные свойства моторного масла, что позволяет, например, увеличить стандартный межсервисный интервал с 250 моточасов как минимум до 350 моточасов (т.е. на 40%).Как сообщает пресс-служба ОАО "БЕЛАЗ", линейка моторных масел и смазочных материалов BELAZ G-Profi разработана в тесном сотрудничестве с российской компанией "Газпромнефть-смазочные материалы", которая имеет немалый опыт в создании и внедрении подобных продуктов не только на рынке Российской Федерации, но и в странах дальнего зарубежья.Вывод на рынок фирменных технических жидкостей BELAZ G-Profi будет проводиться поэтапно. Так, моторное масло, производство которого, кстати, осуществляется в Российской Федерации, продается уже с июня. До конца нынешнего года выйдет на рынок гидравлическое масло, а также появятся антифризы для двигателей всех типов, устанавливаемых на технику БЕЛАЗ. В дальнейшем появятся трансмиссионное масло и масла для заправки подвесок, а также пластические смазки для систем централизованной смазки карьерных самосвалов.Заметим, что БЕЛАЗам, с их гигантскими габаритами, технические жидкости требуются в огромных количествах. Так, например, 130-тонный самосвал БЕЛАЗ-7513 (самая востребованная сейчас на рынке модель) имеет следующие заправочные емкости: система охлаждения двигателя - 410 л; система смазки двигателя - 195 л; масляный бак - 490 л; редукторы мотор-колес - 92 л; цилиндры подвески - 111 л.Заправочные емкости двухдвигательного 450-тонника БЕЛАЗ-75710 и вовсе запредельные: система охлаждения - 890 л; система смазки - 538 л; гидросистема - 1800 л; редукторы мотор-колес - 600 л; цилиндры подвески - 251,6 л.