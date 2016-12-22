15.12.2016

Танкотранспортеры ОАО "Минский завод колесных тягачей" проходят испытания в Объединенных Арабских Эмиратах. Об этом сообщил генеральный директор предприятия Игорь Летов сегодня на брифинге, приуроченном торжественным мероприятиям по случаю открытия памятного знака первому конструктору специальных тягачей Борису Шапошнику.Гендиректор уточнил, что контракт на поставку техники в ОАЭ был заключен в 2015 году. "Это длительный контракт, которым предусматривается изготовление образцов техники. Мы ее изготовили, она проходит испытания с июля текущего года", - сказал Игорь Летов, пояснив, что речь идет о поставках танкотранспортеров с прицепом и полуприцепом.Объемы и сроки реализации контракта руководитель МЗКТ не конкретизировал, уточнив, что детали будут известны по итогам прохождения испытаний.В целом, проинформировал Игорь Летов, завод поставляет продукцию на рынки порядка 20 стран. "В настоящее время идет работа с новыми для нас регионами. Есть заключенные контракты на образцы, прототипы техники", - сказал гендиректор. По итогам текущего года объем экспорта МЗКТ ожидается на уровне $147 млн против $142 млн в прошлом году.