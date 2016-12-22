14.12.2016

Автомобиль-фургон для перевозки продуктов с мультитемпературным режимом на базе среднетоннажного шасси МАЗ-4571P2 создан на заводе "МАЗ-Купава". Новинка, получившая индекс 478800, предназначена для доставки пищевых продуктов, требующих различных температур хранения.Кузов фургона состоит из трех изолированных отсеков, в каждом из которых возможна установка собственной внутренней температуры. Один поперечный отсек - в передней части, два продольных - сформированы двумя внутренними перегородками. Размеры кузова наружные - 3940/2598/2599 мм (длина/ширина/высота), внутренние - 3700/2460/2400 мм. Общий объем кузова - 21,8 куб. м.Шасси МАЗ-4571P2-442-000 оснащено 177-сильным турбодизелем ММЗ Д-245.35Е4 и механической 6-ступенчатой коробкой передач Fast Gear 6J70T. Полная масса автомобиля - 10.100 кг.Доступ в передний поперечный отсек организован через боковую дверь с правой стороны кузова. Доступ к двум другим отсекам - через задние распашные двери, которые открываются на 270 градусов и фиксируются в открытом положении.Боковые и передняя стенки, пол и крыша кузова выполнены из сэндвич-панелей толщиной соответственно 60, 80, 57 и 80 мм. Наружная и внутренняя обшивка - сталь оцинкованная окрашенная. Утеплитель - пенополиуретан.Двери - клееные сэндвич-панели толщиной 86 мм. Наружная обшивка - пластик, внутренняя - сталь оцинкованная окрашенная. Дверные проемы изготовлены из полированной нержавеющей стали. Импортная фурнитура тоже из нержавеющей стали.При изготовлении пола применена новая технология - полиуретановая заливка. Причем в каждом отсеке пол сделан разного цвета. Освещение - светодиодная лента. В окантовке кузова применены новые скругленные профили, которые улучшают внешний вид автомобиля-фургона.