14.12.2016

Перехватывающие парковки будут появляться в районе новых станций метро. Об этом сообщил генеральный директор государственной организации "Гаражи, автостоянки и парковки" Александр Канаш на оперативном совещании в Мингорисполкоме."При развитии сети метро на конечных точках планируется оборудовать парковочные места, чтобы автомобилисты могли дальше для передвижения по городу пользоваться общественным транспортом", - отметил Александр Канаш.В городе уже созданы такие парковки у ст.м. "Автозаводская", "Московская", но пока они не востребованы. "Есть еще места в центре, куда можно спокойно поставить машину без оплаты, потому перехватывающие парковки не пользуются спросом. Но с увеличением количества платных парковочных мест ситуация должна измениться", - отметил Александр Канаш.