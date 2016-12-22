14.12.2016

На "Белшине" впервые в Беларуси выпущена радиальная шина с посадочным диаметром 57 дюймов, которая предназначена для белорусских и зарубежных карьерных самосвалов. Как сообщили на заводе, ее стоимость будет составлять примерно 15 тысяч долларов, что дешевле, чем у конкурентов.В рамках инвестиционного проекта в ОАО "Белшина" была выпущена первая радиальная цельнометаллокордная (ЦМК) шина посадочным диаметром 57 дюймов. Покрышка высотой более 3,5 метра предназначена для карьерных самосвалов грузоподъемностью до 220 т.И это не предел! Сегодня на предприятии близится к завершению реализация крупного инвестиционного проекта по производству ЦМК шин радиальной конструкции с посадочным диаметром до 63 дюймов. Новое оборудование позволит увеличить ассортимент и объемы производства сверхкрупногабаритных шин для комплектации самосвалов особо большой грузоподъемности (до 450 тонн) производства ОАО "БелАЗ", а также зарубежной карьерной техники (Komatsu, Caterpiller и др.).Инвестиционный проект по производству шин до 63 дюймов стартовал в 2013 году. В рамках данного проекта было закуплено современное оборудование ведущих мировых компаний. Реализация проекта предусматривает две очереди: производство шин с посадочным диаметром 57 – 63 дюйма, а также увеличение производства шин с посадочным диаметром 49 – 51 дюйм, наиболее востребованных на рынке горнодобывающей промышленности.Радиальные ЦМК шины имеют повышенную эксплуатационную выносливость и ходимость, чем у шин диагональной конструкции, а также обеспечивают экономию топлива. Капитальные затраты по проекту оцениваются более чем в 300 млн долл. США.- На данный момент у нас есть только ориентировочные цены. 57-дюймовая шина будет стоить около 15 тысяч долларов в то время как у мировых производителей цены начинаются от 20 тысяч долларов и выше, - сообщили в пресс-службе компании.