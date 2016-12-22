14.12.2016

Автодорожный пункт пропуска "Лоша-Шумскас" на белорусско-литовской границе в ближайшее время должен сменить статус на международный. Об этом сообщил первый заместитель председателя Государственного пограничного комитета Беларуси Игорь Буткевич.Смена статуса "Лоши" предусмотрена соглашением о внесении изменений в межправительственное белорусско-литовское соглашение о пунктах пропуска через государственную границу от 18 июля 1995 года. Игорь Буткевич представил сегодня документ депутатам, и они проголосовали за его ратификацию. Первый зампред ГПК отметил, что предварительно все вопросы с сопредельной стороной согласованы, в статусе международного пункт пропуска откроется после завершения всех законодательных процедур."Лоша-Шумскас" находится в 20-30 км от пункта пропуска "Каменный Лог", на котором периодически скапливаются очереди. "Пункт пропуска "Лоша" расположен от него в непосредственной близости и возьмет на себя поток легкового транспорта и других транспортных средств", - сказал Игорь Буткевич. "Пункт пропуска должен заработать в ближайшее время. ГПК готов к этому", - добавил он.Отвечая на вопросы парламентариев, первый зампред Госпогранкомитета рассказал, что для изучения целесообразности изменения статуса пункта пропуска проводился эксперимент. Результаты показали большую востребованность международного пункта пропуска "Лоша" у граждан Беларуси и Литвы.