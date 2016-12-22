Строительство авиаремонтного завода должно завершиться в следующем году

13.12.2016

Вице-премьер Анатолий Калинин ознакомился с ходом строительства нового авиаремонтного завода и второй взлетно-посадочной полосы в Национальном аэропорту Минск.



Реализация проекта по строительству авиаремонтного завода, которая должна завершится в 2017 году, позволит продолжить развивать производство и ремонт авиационной техники и агрегатов в Беларуси, привлечь в дальнейшем стратегических партнеров по производству и ремонту новых типов авиационной техники, а также освоить новые виды деятельности, имеющие перспективу завоевания мирового авиационного рынка на ближайшие десятилетия.



Вторую взлетно-посадочную полосу в Национальном аэропорту Минск необходимо построить до конца 2018 года. Актуальность своевременной реализации проекта обусловлена необходимостью принятия в аэропорту всех существующих типов самолетов, в том числе Airbus A380, а также в связи с необходимостью увеличения пропускной способности аэропорта с учетом реализации ряда крупных инвестпроектов (авиаремонтный завод, логистический центр, Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень").



Анатолий Калинин также посетил компанию ООО "Интертрансавто" в Дзержинске. Вице-премьеру презентовали терминал типа "кросс-док" - современный компактный транспортно-логистический комплекс для оперативной перевалки сборных грузов по европейским технологиям. Анатолий Калинин отметил высокую степень организации технологического процесса и применения информационных технологий в ООО "Интертрансавто", что может являться примером повышения эффективности деятельности для каждого автомобильного перевозчика.



Вице-премьер ознакомился с ходом работ на строительстве участка второй МКАД от автодороги М-6 Минск-Гродно до М-1/Е 30 Брест-Минск-граница России. Работы на данном участке находятся на завершающем этапе - на всем протяжении готово дорожное полотно, заканчиваются работы по обустройству дороги и внешнему благоустройству. После ввода участка в эксплуатацию общая протяженность второго кольца составит около 160 км, в том числе 88 км - это вновь построенные участки. Расчетная скорость движения по новой магистрали составит 120 км/ч.



Помимо этого, Анатолий Калинин проинспектировал ход реконструкции участков дороги М-6 Минск-Гродно, финансирование которых ведется за счет средств Всемирного банка. Общая протяженность участков - около 86 км. После реконструкции автомобильная дорога будет иметь четыре полосы для движения.