12.12.2016

Белорусский автозавод начал выполнять заказ на поставку 28 самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн для Сибирской угольной энергетической компании. СУЭК является ведущим мировым и крупнейшим в России производителем угля. В рамках этого контракта большегрузы из Жодино отправятся в адрес предприятий, располагающихся в пяти российских регионах.На сегодня, как сообщает пресс-служба АО "СУЭК", уже отгружен один БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн в Республику Хакасия (Восточно-Бейский разрез) и три 220-тонных самосвала БЕЛАЗ-75306 в Хабаровский край для АО "Ургалуголь". На декабрь запланирована отправка еще 14 единиц техники, в том числе пяти БЕЛАЗ-75131 и девяти БЕЛАЗ-75306 - новые машины также получат разрезы Тугнуйский (Республика Бурятия), Харанорский (Забайкальский край) и Черногорский (Хакасия). В январе-феврале 2017 года жодинцы отгрузят для СУЭК последние десять самосвалов и завершат выполнение контракта.БЕЛАЗ-75131 - это одна из самых востребованных сегодня на рынке моделей. Она комплектуется дизельным двигателем Cummins KTA 50-C (V16) мощностью 1600 л.с. и электромеханической трансмиссией переменно-постоянного тока. Снаряженная масса - 105.000 кг, полная - 235.000 кг. Габаритные размеры самосвала - 11.500/6900/5720 мм (длина/ширина/высота). Наименьший радиус поворота - 13 м. Максимальная скорость движения с номинальной массой груза на горизонтальном участке - 48-50 км/ч.Самосвалы БЕЛАЗ-75306 оснащаются дизельными двигателями Cummins QSK 60-C (V16) мощностью 2300 л.с. Трансмиссия - электромеханическая с приводом переменно-постоянного тока. Масса самосвала в стандартной комплектации без груза - 156.100 кг. Полная масса - 376.100 кг. Габаритные размеры - 13.390/8400/6650 мм (длина/ширина/высота). Минимальный радиус поворота - 15 м. Максимальная скорость - 43 км/ч.Отметим, что АО "СУЭК" - это крупнейший производитель угля в России, на долю которого приходится более 26 процентов всей добычи российского угля. Компания включает в себя несколько десятков предприятий, размещенных в семи регионах Российской Федерации: 14 разрезов и 12 шахт, 10 обогатительных фабрик и установок, балкерный терминал в морском порту, предприятия производственного транспорта и ремонтно-механические заводы, сервисные подразделения. На предприятиях СУЭК по добыче и обогащению угля эксплуатируется более двухсот пятидесяти единиц карьерной техники, произведенной Белорусским автомобильным заводом: карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн, поливооросительные машины и другая спецтехника.