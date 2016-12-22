Российская компания СУЭК приобрела 28 «БелАЗов»
12.12.2016
Белорусский автозавод начал выполнять заказ на поставку 28 самосвалов грузоподъемностью 130 и 220 тонн для Сибирской угольной энергетической компании. СУЭК является ведущим мировым и крупнейшим в России производителем угля. В рамках этого контракта большегрузы из Жодино отправятся в адрес предприятий, располагающихся в пяти российских регионах.
На сегодня, как сообщает пресс-служба АО "СУЭК", уже отгружен один БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн в Республику Хакасия (Восточно-Бейский разрез) и три 220-тонных самосвала БЕЛАЗ-75306 в Хабаровский край для АО "Ургалуголь". На декабрь запланирована отправка еще 14 единиц техники, в том числе пяти БЕЛАЗ-75131 и девяти БЕЛАЗ-75306 - новые машины также получат разрезы Тугнуйский (Республика Бурятия), Харанорский (Забайкальский край) и Черногорский (Хакасия). В январе-феврале 2017 года жодинцы отгрузят для СУЭК последние десять самосвалов и завершат выполнение контракта.
БЕЛАЗ-75131 - это одна из самых востребованных сегодня на рынке моделей. Она комплектуется дизельным двигателем Cummins KTA 50-C (V16) мощностью 1600 л.с. и электромеханической трансмиссией переменно-постоянного тока. Снаряженная масса - 105.000 кг, полная - 235.000 кг. Габаритные размеры самосвала - 11.500/6900/5720 мм (длина/ширина/высота). Наименьший радиус поворота - 13 м. Максимальная скорость движения с номинальной массой груза на горизонтальном участке - 48-50 км/ч.
Самосвалы БЕЛАЗ-75306 оснащаются дизельными двигателями Cummins QSK 60-C (V16) мощностью 2300 л.с. Трансмиссия - электромеханическая с приводом переменно-постоянного тока. Масса самосвала в стандартной комплектации без груза - 156.100 кг. Полная масса - 376.100 кг. Габаритные размеры - 13.390/8400/6650 мм (длина/ширина/высота). Минимальный радиус поворота - 15 м. Максимальная скорость - 43 км/ч.
Отметим, что АО "СУЭК" - это крупнейший производитель угля в России, на долю которого приходится более 26 процентов всей добычи российского угля. Компания включает в себя несколько десятков предприятий, размещенных в семи регионах Российской Федерации: 14 разрезов и 12 шахт, 10 обогатительных фабрик и установок, балкерный терминал в морском порту, предприятия производственного транспорта и ремонтно-механические заводы, сервисные подразделения. На предприятиях СУЭК по добыче и обогащению угля эксплуатируется более двухсот пятидесяти единиц карьерной техники, произведенной Белорусским автомобильным заводом: карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн, поливооросительные машины и другая спецтехника.
ABW.by
На сегодня, как сообщает пресс-служба АО "СУЭК", уже отгружен один БЕЛАЗ-75131 грузоподъемностью 130 тонн в Республику Хакасия (Восточно-Бейский разрез) и три 220-тонных самосвала БЕЛАЗ-75306 в Хабаровский край для АО "Ургалуголь". На декабрь запланирована отправка еще 14 единиц техники, в том числе пяти БЕЛАЗ-75131 и девяти БЕЛАЗ-75306 - новые машины также получат разрезы Тугнуйский (Республика Бурятия), Харанорский (Забайкальский край) и Черногорский (Хакасия). В январе-феврале 2017 года жодинцы отгрузят для СУЭК последние десять самосвалов и завершат выполнение контракта.
БЕЛАЗ-75131 - это одна из самых востребованных сегодня на рынке моделей. Она комплектуется дизельным двигателем Cummins KTA 50-C (V16) мощностью 1600 л.с. и электромеханической трансмиссией переменно-постоянного тока. Снаряженная масса - 105.000 кг, полная - 235.000 кг. Габаритные размеры самосвала - 11.500/6900/5720 мм (длина/ширина/высота). Наименьший радиус поворота - 13 м. Максимальная скорость движения с номинальной массой груза на горизонтальном участке - 48-50 км/ч.
Самосвалы БЕЛАЗ-75306 оснащаются дизельными двигателями Cummins QSK 60-C (V16) мощностью 2300 л.с. Трансмиссия - электромеханическая с приводом переменно-постоянного тока. Масса самосвала в стандартной комплектации без груза - 156.100 кг. Полная масса - 376.100 кг. Габаритные размеры - 13.390/8400/6650 мм (длина/ширина/высота). Минимальный радиус поворота - 15 м. Максимальная скорость - 43 км/ч.
Отметим, что АО "СУЭК" - это крупнейший производитель угля в России, на долю которого приходится более 26 процентов всей добычи российского угля. Компания включает в себя несколько десятков предприятий, размещенных в семи регионах Российской Федерации: 14 разрезов и 12 шахт, 10 обогатительных фабрик и установок, балкерный терминал в морском порту, предприятия производственного транспорта и ремонтно-механические заводы, сервисные подразделения. На предприятиях СУЭК по добыче и обогащению угля эксплуатируется более двухсот пятидесяти единиц карьерной техники, произведенной Белорусским автомобильным заводом: карьерные самосвалы грузоподъемностью от 30 до 220 тонн, поливооросительные машины и другая спецтехника.
ABW.by
Последние новости рубрики
-
22.12.2016Состоялось торжественное открытие МКАД-2
-
21.12.2016Автомобилисты до конца года должны заменить устаревшие аптечки
-
20.12.2016Новые «КамАЗы» будут оснащаться системой помощи водителям
-
19.12.2016Еще 8000 тысяч
-
16.12.2016У БелАЗа появились собственные моторные масла
-
15.12.2016Технику МЗКТ тестируют в ОАЭ
-
14.12.2016«Купава» представила новый фургон
-
14.12.2016В Минске будут строить новые перехватывающие парковки
-
14.12.2016Еще 250 парковочных мест в центре Минска станут платными
-
14.12.2016На «Белшине» освоили производство шин стоимость $15 тыс.
-
14.12.2016На границе с Литвой появится новый международный пункт пропуска
-
14.12.2016На минском пр.Дзержинского будут строить новую транспортную развязку
-
13.12.2016Строительство авиаремонтного завода должно завершиться в следующем году
-
12.12.2016Российская компания СУЭК приобрела 28 «БелАЗов»
-
09.12.2016Коммунальщики Подмосковья получили белорусскую технику
Декабрь 2016 | Ноябрь 2016 | Октябрь 2016 | Сентябрь 2016 | Август 2016 | Июль 2016 | Июнь 2016 | Май 2016 | Апрель 2016 | Март 2016 | Февраль 2016 | Январь 2016 | Декабрь 2015 | Ноябрь 2015 | Октябрь 2015 | Сентябрь 2015 | Август 2015 | Июль 2015 | Июнь 2015 | Май 2015 | Апрель 2015 | Март 2015 | Февраль 2015 | Январь 2015 | Декабрь 2014 | Ноябрь 2014 | Октябрь 2014 | Сентябрь 2014 | Август 2014 | Июль 2014 | Июнь 2014 | Май 2014 | Апрель 2014 | Март 2014 | Февраль 2014 | Январь 2014 | Декабрь 2013 | Ноябрь 2013 | Октябрь 2013 | Сентябрь 2013 | Август 2013 | Июль 2013 | Июнь 2013 | Май 2013 | Апрель 2013 | Март 2013 | Февраль 2013 | Январь 2013 | Декабрь 2012 | Ноябрь 2012 | Октябрь 2012 | Сентябрь 2012 | Август 2012 | Июль 2012 | Июнь 2012 | Май 2012 | Апрель 2012 | Март 2012 | Февраль 2012 | Январь 2012 | Декабрь 2011 | Ноябрь 2011 | Октябрь 2011 | Сентябрь 2011 | Август 2011 | Июль 2011 | Июнь 2011 | Май 2011 | Апрель 2011 | Март 2011 | Февраль 2011 | Январь 2011 | Декабрь 2010 | Ноябрь 2010 | Октябрь 2010 | Сентябрь 2010 | Август 2010 | Июль 2010 | Июнь 2010 | Май 2010 | Апрель 2010 | Март 2010 | Февраль 2010 | Январь 2010 | Декабрь 2009 | Ноябрь 2009 | Октябрь 2009 | Сентябрь 2009 | Август 2009 | Июль 2009 | Июнь 2009 | Май 2009 | Апрель 2009 | Март 2009 | Февраль 2009 | Январь 2009 | Декабрь 2008 | Ноябрь 2008 | Октябрь 2008 | Сентябрь 2008 | Август 2008 | Июль 2008 | Июнь 2008 | Май 2008 | Апрель 2008 | Март 2008 | Февраль 2008 | Январь 2008 | Декабрь 2007 | Ноябрь 2007 | Октябрь 2007 | Сентябрь 2007 | Август 2007 | Июль 2007 | Июнь 2007 | Май 2007 | Апрель 2007 | Март 2007 | Февраль 2007 | Январь 2007 | Декабрь 2006 | Октябрь 2006 | Сентябрь 2006
Автотехника и спецтехникаАвтобусы и микроавтобусы; Грузовая; Легковая...
Запчасти, аксессуарыАвтомагазины; Запчасти к автобусам и микроавтобусам; Запчасти к грузовым а/м...
ГСМ и технические жидкостиАнтикоры; Масла; Моющие жидкости...
Оборудование и материалыГаражное оборудование; Инструмент; Кондиционеры, отопительное оборудование...
УслугиАвтосервис; Автосигнализация и акустика; Грузоподъемные услуги...
ПрочееКанаты, тросы, цепи, шпагаты; Компрессоры; Резинотехнические изделия...
Статьи
• Архив. "Электрическая" Автомеханика-2012