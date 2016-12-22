09.12.2016

Более 70 единиц белорусской техники передано коммунальщикам Московской области. В том числе и 20 погрузочно-уборочных машин "Беларус" МПУ-320 производства ОАО "Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов".Вручил приобретенную в Беларуси технику предприятиям ЖКХ губернатор Московской области Андрей Воробьев. Всего коммунальщикам было передано 20 тракторов "Беларус-320.4", оснащенных погрузочным и щеточным оборудованием, 18 тракторов МТЗ-82.1 и 39 фронтальных ковшовых погрузчиков "Амкодор-332В"."Это знаковое событие для области, - отметил во время торжественной церемонии передачи техники министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин. - Московская область вручила современную коммунальную технику муниципальным властям - это тракторы, подметально-уборочные машины, погрузчики разного предназначения. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что Подмосковье полностью готово к зимней непогоде".Погрузочно-уборочная машина "Беларус" МПУ-320 состоит из базового трактора "Беларус-320.4" и закрепленного на нем погрузочного и щеточного оборудования. Она предназначена для выполнения уборочных и погрузочно-разгрузочных работ, земляных работ, работ по планировке площадок, засыпки ям и траншей. В зимний период "Беларус" МПУ-320 с успехом используется для борьбы со снегом."Вся переданная техника оснащена датчиками спутниковой системы мониторинга ГЛОНАСС, с помощью которой планируется вести контроль за ее целевым использованием и эффективностью работы. Эта система также дает возможность более рационально распределять силы и средства, например, при обильном снегопаде направлять спецтехнику на наиболее проблемные участки", - отметили собеседники.Предприятие создано в 1945 году, сегодня входит в состав "МТЗ-холдинга". Завод специализируется на производстве запасных частей к тракторам "Беларус", дисковых колес к тракторной и сельскохозяйственной технике, а также малогабаритных тракторов "Беларус" с двигателями мощностью от 25 до 62 л. с.