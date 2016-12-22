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В Минске открылся снегоплавильный пункт

08.12.2016
Первый в Беларуси пункт для утилизации снега способен расплавить 5 тыс. куб.м в сутки, или свыше 330 МАЗов с кузовом объемом 15 куб.м (14 машин в час).

"Объект запущен в эксплуатацию 1 декабря, достигнуты договоренности по вывозу снега с организациями "Ремавтодор" Ленинского, Заводского и Партизанского районов, а также с ремонтным производственным коммунальным унитарным предприятием "Гордорматериалы". Снегоплавильный пункт уже принял первые 10 машин, с приходом сильных снегопадов станция будет использоваться на полную мощность", - отметили на предприятии.

Снег с проезжей части городских дорог завозится автомашинами и выгружается в снегоплавильную камеру. Для его измельчения (что позволяет ускорить процесс растапливания) предусмотрен механизированный приемный бункер с дробилками. Потоком сточной воды через впрыски распределительной трубы в отделении загрузки осуществляется перемешивание снежной массы с водой и придание направления потоку снежной массы и сточной воды в песколовки. Там происходит окончательное плавление снежной массы, отстаивание оседающих веществ и мусора. В конце песколовки установлены решетчатые корзины, которые по мере загрязнения поднимаются для выгрузки в накопительный контейнер.

"В результате контакта сточной воды с измельченной снежной массой происходит таяние последней, после чего смесь талой и сточной воды самотеком отводится по трубопроводу в существующий канализационный коллектор, а оттуда на Минскую очистную станцию. При работе с максимальной проектной мощностью объем поступающих сточных вод увеличится не более чем на 1 процент", - пояснили на предприятии.

Оставшийся после процесса утилизации снега осадок, а также крупные посторонние предметы, попавшие на снегоплавильный пункт, будут вывозиться на полигон твердых коммунальных отходов.

Объект является сезонным и в летнее время подлежит консервации. Это первый и пока единственный в Беларуси пример использования канализационных вод для плавления снега. Если он хорошо себя зарекомендует, будут рассмотрена возможность строительства дополнительных снегоплавильных пунктов в других районах столицы.

До нынешней зимы снег свозился на специализированные полигоны, находящиеся за пределами кольцевой автодороги.

Появление в городе снегоплавильного пункта, по словам специалистов, положительно скажется на экологической обстановке. Так, за счет более оперативной уборки можно значительно сократить объем складирования снежной массы на газонах и других территориях и тем самым предотвратить попадание с талыми водами загрязняющих веществ, применяемых для обработки улично-дорожной сети, в водоемы.

БЕЛТА

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